شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن الاجتماعى: بدء تسجيل بيانات السيدات ذوات الإعاقة الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال خليل محمد مدير الإدارة العامة للتسجيل والتوجيه بوزارة التضامن الاجتماعي، تم إصدار تطبيق لتسجيل بيانات السيدات ذوات الإعاقة وحالتهم الاجتماعية والمادية والعلمية ، بدءا من الخميس 8 يونيو المقبل، في جميع محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أن ذلك يتفق مع التشريعات القانونية والموازنة المالية لتوفير احتياجاتهم ووصولا إلى كفالة حقوقهم على بيانات حقيقية.

وأكد خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح " على اكسترا نيوز، حرص الدولة المصرية على كفالة حقوق الأطفال وذوي الإعاقة بوجه عام، وأيضا حريصة على كفالة حقوق المواطنين المشمولة بمظلة الحماية الاجتماعية.

وتابع: أن مصر من أوائل الدول التي سارعت في توقيع والتصديق على الاتفاقية الدولية لتعزيز وحماية الأشخاص ذوى الإعاقة، ووجود 9 مواد لها تنظم حقوق ذوى الإعاقة.

وأشار إلى الخطوات التنفيذية وحصر 112 ألف من سيدات ذوات الإعاقة، و38 ألف من خلال قاعدة البيانات المتكاملة بوزارة التضامن الاجتماعي.