شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي ناعيا الوزير أحمد عماد: كان له إسهام كبير فى وزارة الصحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة الأسبق، قائلا: "عزائي لأسرته في هذا المصاب، وأسمحولي أقول كان له إسهام كبير جدا أثناء وجوده معنا بالعمل في وزارة الصحة".

واختتم الرئيس السيسي كلمته، بالمؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الثاني، قائلا: "أتمنى لكم إقامة طيبة وفعاليات جيدة ومهمة، وهقول مرة تانية ما تنسوش يبقى فيه فرصة لكم أن يكون لكم جزء ترفيهي بزيارة المقاصد السياحية المختلفة.. نرحب بكم وسعداء بوجودكم.. أهلا وسهلا وشكرا جزيلا لكم".