شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء بعد قليل عقب توقيع وثيقة مشروع "الكهرباء من الرياح" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
كتبت هند مختارالثلاثاء، 06 يونيو 2023 02:27 م
يشهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء بعد قليل، توقيع وثيقة بشأن مشروع إنتاج طاقة كهربائية بقدرة 10 آلاف ميجاوات من طاقة الرياح، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، ومسئولى عدد من الشركات، ويعقب التوقيع ، مؤتمر صحفي.
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