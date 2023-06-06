محافظ القاهرة: تفعيل الرقابة على المنشآت لمنع إلقاء مياه الصرف الصناعى بالنيل

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القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ان احتفال العالم بيوم البيئة العالمي في الخامس من يونيو من كل عام يعد اعترافا بأهمية تكاتف جميع الجهود من اجل الحد من المخاطر التي تهدد البيئة، كما يعد أكبر منصة عالمية للتوعية البيئية العامة، و يسلط اليوم العالمي للبيئة الضوء على التحديات البيئية الملحة في عصرنا.

وأضاف محافظ القاهرة أن قطاع البيئة يشهد طفرة كبرى وغير مسبوقة خلال الـ 9 سنوات ، باعتباره احد أسس تحقيق رؤية مصر 2030 وتحقيق التنمية المستدامة المرجوة في كافة القطاعات الصحية والاقتصادية والاجتماعية فضلا عن دوره المحوري في تحسن جودة حياة المواطن، قالقيادة السياسية تولي اهتماما بالغا بقضية تلوث الهواء والمياه ، وتغيّر المناخ في كافة المحافظات ولا سيما القاهرة باعتبارها العاصمة، والمدينة الاكثر استقبالا لعدد السكان الوافدين ، ولتعدد النشاط الاقتصادي على ارض العاصمة.

وأشار المحافظ إلى أن أحد أهم الملفات المتعلقة بالبيئة والتي توليها الدولة المصرية اهمية كبرى هو ملف النظافة واعادة تدوير المخلفات، منوها ان محافظة القاهرة تشهد عدة مشروعات كبرى تستهدف إعداد مخطط لجمع ونقل المخلفات الصلبة وإعادة استخدامها وتدويرها وإشراك المجتمع الأهلى والقطاع الخاص فى إعداد هذه الخطة وتنفيذها ومتابعة تنفيذها، وكذلك إلزام المصانع والمنشآت بتطبيق الاشتراطات البيئية، كجزء من إجراءات الموافقة البيئية، بالإضافة إلى تفعيل الرقابة على المنشآت الصناعية لمنع إلقاء مياه الصرف الصناعى فى مياه نهر النيل لمنع تلوث المياه لتحقيق استدامة الموارد طبقا لرؤية مصر 2030، ومواصلة ترشيد استخدامات الطاقة ومواصلة جهود التطوير البيئى ومعالجة الملوثات وخفض نسبة انبعاثات ثانى أكسيد الكربون إلى المستويات العالمية ، وكذلك التوسع فى استخدام التكنولوجيا النظيفة فى مشروعات إعادة تدوير المخلفات فى إطار مفهوم الاقتصاد الأخضر والمشروعات صديقة البيئة.

وأكد المحافظ على حرص محافظة القاهرة على توعية المواطنين بالآثار السلبية الناتجة عن الانبعاثات الكربونية على البيئة والمناخ ومستقبل الاجيال الحالية والقادمة باعتبار المواطن شريك اساسي في الحفاظ على البيئة.