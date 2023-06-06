أخبار مصر

نائب وزير الخارجية يبحث مع مبعوث "البرهان" جهود تحقيق وقف مستدام لإطلاق النار بالسودان

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الخارجية يبحث مع مبعوث "البرهان" جهود تحقيق وقف مستدام لإطلاق النار بالسودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث السفير حمدى سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، اليوم الثلاثاء، مع السفير دفع الله الحاج المبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة السودانى آخر مُستجدات الأزمة بالسودان .

وذكرت الخارجية أن اللقاء - الذي عقد بمقر الوزارة - تناول جهود تحقيق وقف مُستدام لإطلاق النار ورفع المُعاناة الانسانية عن الشعب السوداني الشقيق .

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا