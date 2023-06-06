شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الخارجية يبحث مع مبعوث "البرهان" جهود تحقيق وقف مستدام لإطلاق النار بالسودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث السفير حمدى سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، اليوم الثلاثاء، مع السفير دفع الله الحاج المبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة السودانى آخر مُستجدات الأزمة بالسودان .

وذكرت الخارجية أن اللقاء - الذي عقد بمقر الوزارة - تناول جهود تحقيق وقف مُستدام لإطلاق النار ورفع المُعاناة الانسانية عن الشعب السوداني الشقيق .

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