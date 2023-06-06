شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق السفر المحلية تتعافى مع استمرار نمو الطلب على الطيران فى أبريل 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد الدولى للنقل الجوى (إياتا) عن استمرار نمو الطلب فى قطاع السفر الجوى خلال شهر أبريل 2023.

ارتفع إجمالى حركة السفر الجوى فى أبريل 2023 (ويُقاس بإيرادات الركاب لكل كيلومتر) بنسبة 45.8% مقارنة بشهر أبريل 2022. وعلى المستوى العالمى، بلغ إجمالى حركة المسافرين الآن 90.5% مقارنة بالمستويات المسجلة قبل جائحة كوفيد-19، وبلغت نسبة عامل الحمولة 81.3% فقط، بواقع 1.8نقطة مئوية أقل من المستويات المسجلة قبل الجائحة.

وسجلت حركة السفر المحلية فى شهر أبريل 2023 ارتفاعًا بنسبة 42.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وتعافى القطاع بالكامل، فيما سجلت زيادة بنسبة 2.9% عن المستويات المسجلة فى أبريل 2019.

فى حين ارتفعت حركة السفر الدولية بنسبة 48.0% مقارنة بشهر أبريل 2022 حيث سجلت جميع الأسواق نموًا جيدًا، وخاصة فى منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وبلغت إيرادات الركاب لكل كيلومتر 83.6% من المستويات المسجلة فى أبريل 2019.

وتعليقًا على هذا الموضوع، قال ويلى والش، المدير العام للاتحاد الدولى للنقل الجوى (إياتا): "واصلت حركة المسافرين نموها خلال شهر أبريل 2023، وعلى نحو ينسجم مع النمو الذى شهدته خلال الربع الأول من العام الجاري. ويشير انخفاض التضخم وتنامى ثقة المستهلكين فى معظم دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، إضافة إلى انخفاض أسعار وقود الطائرات، إلى استمرار الطلب القوى على السفر الجوى والتخفيف من الضغوط المرتبطة بالتكلفة".

أسواق السفر الدولية

حققت شركات الطيران فى منطقة آسيا والمحيط الهادئ زيادة بنسبة 192.7% فى حركة المسافرين الدولية فى أبريل 2023 مقارنة بأبريل 2022. كما زادت السعة بنسبة 145.3% وعامل الحمولة بواقع 13.2 نقطة مئوية ليصل إلى 81.6%.

وسجلت شركات الطيران الأوروبية زيادة فى حركة المسافرين بنسبة 22.6 % مقارنة بشهر أبريل 2022، فى حين زادت السعة بنسبة 16.0%، وعامل الحمولة بواقع 4.5 نقطة مئوية لتصل إلى 83.3%. وهو ثانى أعلى معدل على مستوى المناطق.

فيما شهدت شركات الطيران فى الشرق الأوسط زيادة بنسبة 38% فى حركة المسافرين خلال أبريل 2023 مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وارتفعت السعة بنسبة 27.8%، وعامل الحمولة بواقع 5.6 نقطة مئوية ليصل إلى 76.2%.

كما ارتفعت حركة المسافرين فى شركات الطيران فى أمريكا الشمالية بنسبة 34.8% فى أبريل 2023 مقارنة مع الفترة ذاتها لعام 2022، بينما ارتفعت السعة بنسبة 26.5% وعامل الحمولة بواقع 5.2 نقطة مئوية ليصل إلى 83.8%، وهو أعلى معدل بين المناطق. وارتفعت إيرادات الركاب لكل كيلومتر بنسبة 0.4% عن المستويات المسجلة فى أبريل 2019.

وحققت شركات الطيران فى أمريكا اللاتينية ارتفاعًا فى حركة المسافرين بنسبة 25.8% خلال أبريل 2023 مقارنة بالفترة ذاتها لعام 2022. وزادت السعة بنسبة 26.4%، بينما انخفض عامل الحمولة بواقع 0.4 نقطة مئوية ليبلغ 83.1%.

وسجلت شركات الطيران الأفريقية ارتفاعًا بنسبة 53.5% فى حركة المسافرين فى أبريل 2023، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وهو ثانى أكبر ارتفاع على مستوى المناطق. وشهدت السعة فى أبريل 2023 زيادة بنسبة 50.0% وعامل الحمولة بواقع 1.6 نقطة مئوية ليبلغ 69.8%، وهو الأدنى على مستوى المناطق.

أسواق السفر المحلية

فى الصين ارتفعت حركة المسافرين بنسبة 536.2% فى أبريل 2023 بأبريل مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، مسجلة زيادة بنسبة 6.0% عن المستويات المسجلة فى الفترة نفسها من عام 2019.

وفى الولايات المتحدة الأمريكية ارتفع الطلب المحلى لشركات الطيران الأمريكية بنسبة 5.5% فى أبريل 2023 وزاد بنسبة 3.3% عن المستويات المسجلة فى أبريل 2019.

وأضاف والش: "مع اقتراب بدء موسم السفر والعطلات، ستشهد المطارات وشركات الطيران فى نصف الكرة الشمالى زيادة فى إعداد المسافرين. وتعمل شركات الطيران جاهدة لتوفير تجربة سفر سلسة بالرغم من التحديات التى تواجه سلسلة التوريد وغيرها من التحديات التشغيلية. ويؤسفنا أن نرى الإجراءات التى تتخذها بعض الحكومات والتى تركز من خلالها على فرض العقوبات بدلًا من تيسير السفر، وتعد إجراءات

الحكومةً الهولندية لتقييد حركة المسافرين من خلال الحد من عمليات السفر فى مطار سخيبول بشكل أحادى الجانب وغير المبرر، أحد الأمثلة على مثل هذه الإجراءات".

وأردف والش قائلًا:"يغفل البعض ممن يركزون على تنظيم حقوق الركاب، حقيقة أن لائحة الاتحاد الأوروبى رقم 261 لم تؤدى إلى الحد من حالات تأخير الرحلات، إذ أن فرض عقوبات على شركات الطيران يزيد من تكاليف هذه الشركات ولكن لا يساهم معالجة حالات التأخير الناجمة عن عوامل خارجة عن سيطرة هذه الشركات، مثل إدارة الحركة الجوية غير الفعالة أو وجود نقص فى موظفى خدمات الملاحة الجوية. ولتحسين تجربة السفر فى دول أوروبا فإنه من لابد من تنفيذ مشروع المجال الجوى الموحد للدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبي. أما فيما يخص الحكومات الأخرى التى تركز على تنظيم حقوق الركاب، فيجب عليها عدم تكرار الأخطاء التى حدثت مسبقًا والاستفادة من تجربة أوروبا".

وأضاف والش: "بعد أيام قليلة، سيجتمع قادة المجتمع العالمى لقطاع الطيران فى اسطنبول فى الاجتماع العمومى السنوى الـ79 للاتحاد الدولى للنقل الجوى، والقمة العالمية للنقل الجوى، وسيتضمن جدول أعماله اللوائح الناظمة والقضايا الأساسية الأخرى، بما فيها موضوع الاستدام.