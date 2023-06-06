شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول بوزارة التضامن: نعمل على توثيق جهود الحماية الاجتماعية للأولى بالرعاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مستشار التوثيق المرئى بوزارة التضامن الاجتماعى المخرج مهند دياب أن الوزارة تعمل على توثيق جهود الحماية الاجتماعية للمواطنين الأولى بالرعاية على مدار التسع سنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن الوزارة لديها 100 فيلم حتى الآن توثق هذه الجهود، ومتاحة على الموقع الرسمي للوزارة وقنواتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك على هامش فعاليات المؤتمر الوزاري للتنمية الاجتماعية في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والذي تستضيفه القاهرة اليوم، الثلاثاء.

وقال دياب "إن فيلم "حكاية وزارة"، الذي عرض خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، هو أحدث أفلام الوزارة ويوثق تاريخ وزارة التضامن الاجتماعي، حيث صدر أول مرسوم ملكي بإنشائها عام 1939، وترأسها 45 وزير ووزيرة، ويسلط الضوء على دور الوزارة وهو في الأساس تنمية الأسرة المصرية وتنفيذ برامج تنموية لتحقيق العدالة الاجتماعية والأمن الاجتماعي بين المواطنين وخدمة قضايا الإنسانية في كل المجالات بالتعاون مع شركائها".

واستعرض أهم ما تضمنه الفيلم، حيث عرض لبرنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، والذي يستفيد منه 22 مليون فرد، منهم نسبة 45% من الأطفال، حيث تنفذ الوزارة العديد من التداخلات لرفع كفاءتهم الصحية والتعليمية، كما توفر خدمات الصحة الإنجابية والتمكين الاقتصادي للمرأة، لافتا إلى أن جميع الأفراد المستفيدين من الدعم النقدي يستفيدون أيضا من بطاقات دعم الخبز ودعم السلع الغذائية، وخدمات التأمين الصحي.

كما تطرق الفيلم إلى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي توفر حياة كريمة لسكان الريف والمناطق غير الآمنة، بتكلفة أكثر من تريليون جنيه.

وفيما يتعلق بذوي الإعاقة، أوضح دياب أن الفيلم تناول عدة معلومات، منها استخراج حوالي 1,5 مليون بطاقة خدمات متكاملة، واستفادة 1,2 مليون من ذوي الإعاقة من الدعم النقدي "كرامة"، كما تقدم 773 مؤسسة تأهيلية خدمات التأهيل والدمج لجميع أنواع الإعاقات وبتوفر الأجهزة التعويضية والأدوات المساعدة، منوها بأن الوزارة ترقي بخدماتها لتتجاوز مجرد الدعم إلى التمكين الاقتصادي عبر توفير فرص تدريبية تؤهل لسوق العمل.

وأضاف أن الفيلم تناول منظومة الرعاية البديلة، وجهود الوزارة في توفير بيئة أسرية طبيعية أو بديلة للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، سواء كانوا معلومي النسب أو كريمي النسب.

وتابع: "لأول مرة، يتم توفير وحدات سكنية مجهزة بالكامل وكافة سبل الدعم لدمجهم في المجتمع، كما وثق الفيلم تعاون الوزارة مع بنك ناصر الاجتماعي بتوفير أكثر من 400 ألف فرصة عمل للأسر الأولى بالرعاية، وأكثر من 70% من هذه الفرص تم تخصيصها للنساء لتعزيز دورهم الإنتاجي، بالإضافة إلى إقامة معارض "ديارنا" لتسويق المنتجات الحرفية والتراثية، والتوسع في التسويق الخارجي، واستقبال أكثر من 13 دولة عربية في المعرض العربي للأسر المنتجة "بيت العرب".