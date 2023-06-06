شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.
وجاءت التعيينات على النحو التالي:
• الدكتور حمدي محمد حسين شحات، رئيسًا لجامعة الأقصر.
• الدكتور عماد محمد حمادة محمد أبوالدهب، نائبًا لرئيس جامعة حلوان لشئون الدراسات العليا والبحوث.
• الدكتور إيهاب السيد شحاتة محمد، عميدًا لكلية التربية جامعة السويس.
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