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وزير التعليم العالى يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية. 

 

وجاءت التعيينات على النحو التالي:

 

• الدكتور حمدي محمد حسين شحات، رئيسًا لجامعة الأقصر.

 

• الدكتور  عماد محمد حمادة محمد أبوالدهب، نائبًا لرئيس جامعة حلوان لشئون الدراسات العليا والبحوث.

 

• الدكتور إيهاب السيد شحاتة محمد، عميدًا لكلية التربية جامعة السويس.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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