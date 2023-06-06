شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد العمال يلتقى سفير مصر بجنيف على هامش مؤتمر العمل الدولى والان مع تفاصيل الخبر
حيث تناولت أعمال الجلسة انتخاب أعضاء اللجنة التنسيقية ولجنة الصياغة لتقرير المدير العام، علاوة على مناقشة الأوضاع الراهنة فى سوريا و السودان و لبنان والأوضاع الاقتصادية الحرجة التى تعانى منها هذه البلدان، بالإضافة إلى الاتفاق علي تنظيم لقاء تضامنى لدعم الشعب الفلسطيني في نضاله ضد الاحتلال الصهيوني، و حقه فى انشاء الدوله الفلسطينيه و عاصمتها القدس.
وشارك وفد اتحاد عمال مصر برئاسة محمد جبران، على مدار اليومين الماضيين في اجتماع المجموعة العربية التنسيقية، وكذلك في الجلسة الافتتاحية لهذا المؤتمر الدولي الذي يُشارك فيه أكثر من 5 آلاف شخصية حول العالم من مندوبي العمال وأصحاب العمل والحكومات من الدول الأعضاء في منظمة العمل البالغ عددها 187 دولة.
وتبحث أعمال المؤتمر مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك: الانتقال العادل نحو اقتصادات مستدامة وشاملة، وجودة التلمذة الصناعية وحماية العمال، ومناقشة تقرير المدير العام بشأن سُبل النهوض بالعدالة الإجتماعية حول العالم، وأيضا تقرير الأوضاع في الأراضي العربية المحتلة، وتحديات عالم العمل العالمي.
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