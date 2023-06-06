شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد العمال يلتقى سفير مصر بجنيف على هامش مؤتمر العمل الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقـى محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، السفير الدكتور احمد إيهاب الدين جمال مندوب مصر الدائم بجنيف، جاء ذلك باجتماع المجموعة العربية، على هامش في فعاليات أعمال الدورة 111 لمؤتمر العمل الدولي الذي تعقده منظمة العمل الدولية في جنيف في الفترة من 5 إلى 16 يونيو 2023، بحضور وزير العمل المصرى حسن شحاتة، والذى يرأس وفد مصر الثلاثي المشارك في هذا "المؤتمر الدولي ، الذي سينُاقش خلال فترة انعقاده مجموعة من الملفات الخاصة بعالم العمل حول العالم والتحديات التي تواجهه.

حيث تناولت أعمال الجلسة انتخاب أعضاء اللجنة التنسيقية ولجنة الصياغة لتقرير المدير العام، علاوة على مناقشة الأوضاع الراهنة فى سوريا و السودان و لبنان والأوضاع الاقتصادية الحرجة التى تعانى منها هذه البلدان، بالإضافة إلى الاتفاق علي تنظيم لقاء تضامنى لدعم الشعب الفلسطيني في نضاله ضد الاحتلال الصهيوني، و حقه فى انشاء الدوله الفلسطينيه و عاصمتها القدس.

وشارك وفد اتحاد عمال مصر برئاسة محمد جبران، على مدار اليومين الماضيين في اجتماع المجموعة العربية التنسيقية، وكذلك في الجلسة الافتتاحية لهذا المؤتمر الدولي الذي يُشارك فيه أكثر من 5 آلاف شخصية حول العالم من مندوبي العمال وأصحاب العمل والحكومات من الدول الأعضاء في منظمة العمل البالغ عددها 187 دولة.

وتبحث أعمال المؤتمر مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك: الانتقال العادل نحو اقتصادات مستدامة وشاملة، وجودة التلمذة الصناعية وحماية العمال، ومناقشة تقرير المدير العام بشأن سُبل النهوض بالعدالة الإجتماعية حول العالم، وأيضا تقرير الأوضاع في الأراضي العربية المحتلة، وتحديات عالم العمل العالمي.