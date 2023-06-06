شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن فتح باب التقدم لخطباء مكافأة جدد على بند التحسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف فتح باب التقدم للراغبين في استخراج تصريح خطابة جديد بنظام المكافأة على بند التحسين، وفق الشروط التالية:-

- أن يكون المتقدم حافظًا للقرآن الكريم ، مجيدًا لتلاوته ، ملمًّا بتفسيره وفهم مقاصده.

- أن يكون متقنًا للغة العربية.

- أن يكون ملمًّا بمفاهيم الثقافة الإسلامية مدركًا لواقع العصر.

- أن يجتاز الاختبارات المقررة تحريريًّا وشفويًّا في هذا الشأن.

والإعلان مفتوح لكل المؤهلات التالية:

1- خريجو جامعة الأزهر الشريف من الكليات التالية: "الدعوة ، وأصول الدين ، والشريعة ، والدراسات الإسلامية ، واللغة العربية ، واللغات والترجمة ، والتربية (لغة عربية - دراسات إسلامية) ، والقرآن الكريم ، والإعلام."

2- الحاصلون على درجة الدكتوراة أو الماجستير في الشريعة الإسلامية من جميع الجامعات المصرية المعتمدة شهادتها من وزارة التعليم العالي.

3- خريجو مراكز الثقافة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف.

علمًا بأن التقديم للإعلان على مرحلتين:

الأولى لمدة أسبوعين لجميع الحاصلين على المؤهلات المطلوبة، وذلك على الرابط التالي:

الثانية مفتوحة لنهاية شهر أغسطس 2023م لخريجي دور مايو 2023م، وذلك على الرابط التالي: