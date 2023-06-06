شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة ينعى وزير الصحة الأسبق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان الأسبق، حيث أعرب الخشت عن تعازيه لأسرة الفقيد، داعيًا أن يتغمده الله بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.

والدكتور أحمد عماد الدين هو أستاذ جراحة العظام، وقد شغل منصب عميد كلية الطب بجامعة عين شمس، كما تولى وزارة الصحة والسكان لعدة سنوات.