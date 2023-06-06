أخبار مصر

السكة الحديد تعدل مواعيد تشغيل قطارات النوم على خط مطروح

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تعدل مواعيد تشغيل قطارات النوم على خط مطروح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عدلت هيئة السكة الحديد موعد تشغيل قطارات النوم على خط مطروح، وذلك ضمن استعدادات الهيئة لموسم الصيف وتسهيل انتقال المصطافين من القاهرة لمرسى مطروح وفقا للبيانات التالية:

 

- يتم تشغيل قطار 1773 / 772 ( النوم ) مابين القاهرة / مرسي مطروح اعتبارًا من يوم 24 - 6 - 2023 بدلاً من يوم 17 - 6 - 2023  بأيام تشغيلة وتركيبة وجدوله الوارد بالتعليمات الإنضمامية رقم (30) لعام 2023 ولحين صدور تعليمات أخري.

 

- يتم تشغيل قطار 775 / 774 ( النوم ( مابين مرسي مطروح / القاهرة اعتباراً من يوم 25 - 6 - 2023  بدلاً من يوم 18 - 6 - 2023  بأيام تشغيله وتركيبة وجدوله الوارد بالتعليمات الإنضمامية رقم (30) لعام 2023 و لحين صدور تعليمات أخري.

 

وفى السياق ينشر الخليج 365، أسعار تذاكر قطارات النوم للمصريين" من القاهرة لمرسى مطروح "موسمى" ، اعتبارا من 24 /6 /2023 :

مصريين - مفرد 600 جنيه / مشترك 400 جنيه / طفل 300 جنيه. 

عرب - مفرد 900 جنيه / مشترك 600 جنيه / طفل 500 جنيه. 

أجانب - مفرد 60 دولار / مشترك 45 دولار / طفل 40 دولارًا.

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا