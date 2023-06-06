شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تعدل مواعيد تشغيل قطارات النوم على خط مطروح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عدلت هيئة السكة الحديد موعد تشغيل قطارات النوم على خط مطروح، وذلك ضمن استعدادات الهيئة لموسم الصيف وتسهيل انتقال المصطافين من القاهرة لمرسى مطروح وفقا للبيانات التالية:

- يتم تشغيل قطار 1773 / 772 ( النوم ) مابين القاهرة / مرسي مطروح اعتبارًا من يوم 24 - 6 - 2023 بدلاً من يوم 17 - 6 - 2023 بأيام تشغيلة وتركيبة وجدوله الوارد بالتعليمات الإنضمامية رقم (30) لعام 2023 ولحين صدور تعليمات أخري.

- يتم تشغيل قطار 775 / 774 ( النوم ( مابين مرسي مطروح / القاهرة اعتباراً من يوم 25 - 6 - 2023 بدلاً من يوم 18 - 6 - 2023 بأيام تشغيله وتركيبة وجدوله الوارد بالتعليمات الإنضمامية رقم (30) لعام 2023 و لحين صدور تعليمات أخري.

وفى السياق ينشر الخليج 365، أسعار تذاكر قطارات النوم للمصريين" من القاهرة لمرسى مطروح "موسمى" ، اعتبارا من 24 /6 /2023 :

مصريين - مفرد 600 جنيه / مشترك 400 جنيه / طفل 300 جنيه.

عرب - مفرد 900 جنيه / مشترك 600 جنيه / طفل 500 جنيه.

أجانب - مفرد 60 دولار / مشترك 45 دولار / طفل 40 دولارًا.