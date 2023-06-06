شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث التعليم: تشكيل لجان متخصصة لمتابعة التزام المدارس الخاصة بالمصروفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن الوزارة طالبت المدارس الخاصة والدولية، بالالتزام بقيمة المصروفات الدراسية المقررة قانونًا، لافتًا إلى أن وزارة التربية والتعليم نبهت على جميع المدارس الخاصة بكافة أنواعها بعدم تحصيل أية مبالغ بالزيادة عن المصروفات المقررة للمدرسة عدا 7% بالنسبة للمدارس الدولية والشريحة.

قال المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" على قناة "CBC"، إن هناك قوانين منظمة للتدرج فى زيادة المصروفات الدراسية بالمدارس وفقًا للقرارات الوزارية رقم 20 لسنة 2014، والقرار الوزارى 422 لسنة 2014، لتنظيم التدرج القانوني المقرر للزيادة في المصروفات، موضحًا أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم أصدر كتاب دوري خلال الساعات الماضية للتأكيد على متابعة الوزارة لتنظيم المصروفات المدرسية ومدى التزام المدارس بالقرارات الوزارية المنزمة فى مختلف المدارس على مستوى الجمهورية.

أضاف المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم:" أى مدرسة لن تلتزم بالقرارات الوزارية الخاصة بتنظيم المصروفات الدراسية سيكون لديها مخالفة تخضعها للاشراف المالي والاداري، وستقوم لجان من وزارة التربية والتعليم أو من المديريات لمراجعة مدى التزام المدارس الخاصة بالبنود الخاصة بالمصاريف في المدرسة وسيتم اتخاذ قرارات ضد المدارس غير الملتزمة بالنسب المحددة".

أصدر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الكتاب الدوري رقم 23 بتاريخ 5 يونيو 2023 بشأن المصروفات الدراسية للمدارس الخاصة، وذلك فى ضوء الإجراءات التي تقوم بها الوزارة من أجل متابعة المدارس الخاصة (عربي - لغات - مناهج ذات طبيعة خاصة دولية).

كما كشف شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل امتحانات الثانوية العامة هذا العام، قائلاً "85% من امتحانات الثانوية العامة سيكون اختيار من متعدد، و 15% مقالي، وسبق وعقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم مؤتمر صحفى لشرح كافة التفاصيل الخاصة بامتحانات الثانوية العامة آخر العام، وتم الإعلان عن كافة الدرجات التي تخص كل سؤال داخل الامتحان.

لفت المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن الوزارة قامت بطرح نماذج استرشادية في بداية شهر مارس الماضي علي موقع الوزارة حتي يتدرب الطلاب علي كيفية الإجابة علي أسئلة الامتحانات.