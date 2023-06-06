شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر العالمى للفتوى: المال ليس بكثرته ولكن ببركته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الشيخ أحمد المشد عضو مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، إن المال ليس بكثرته ولكن ببركته، موضحا أن الإنسان قد يحصل على مال كثير ولكن لا يكون به بركة.

وأضاف عضو مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، في تصريحات لبرنامج الستات ميعرفوش يكدبوا، المذاع على قناة سى بى سى، أن الإنسان يحتاج أن يعيش حياة هادئة وسعيدة ومستقرة، كما أن الله سبحانه وتعالى في القرآن يأمرنا أن نأكل من الطيبات .

وأوضح عضو مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، أن الإنسان يغتر بالكثرة ، مشيرا إلى أن البركة في القليل وليس كثرة المال، مشيرا إلى أن البعض قد يكون لديه مال كثير ولكن يصرف على مرضه أو مرض أسرته، بينما قد يكون لديه مال قليل ولكن به بركة .