شكرا لقرائتكم خبر عن الأكاديمية الطبية العسكرية تفتح باب التسجيل للدرجات العلمية للأطباء والصيادلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بالمستوى العلمى وتدريب وتأهيل الأطباء البشريين والأسنان والصيادلة والتمريض من العسكريين والمدنيين بالتخصصات المختلفة .

تعلن الأكاديمية الطبية العسكرية عن فتح باب التسجيل لدرجتى الماجستير والدكتوراة كالآتى :

أولاً : درجة الماجستير

ماجستير الصحة العامة والطب الوقائى والإجتماعى " للأطباء البشريين " - ماجستير الصحة العامة تخصص طب وصحة مناطق حارة " للأطباء البشريين " - ماجستير الصحة العامة تخصص إدارة مستشفيات " للأطباء البشريين" - ماجستير الميكروبيولوجى " للأطباء البشريين والصيادلة " - ماجستير صحة الفم والأسنان " لأطباء الأسنان " - ماجستير إدارة التمريض والمستشفيات " للحاصلين على بكالوريوس تمريض " - ماجستير التغذية " للأطباء البشريين والصيادلة " .

ثانياً : درجة الدكتوراة

دكتوراة الصحة العامة والطب الوقائى والإجتماعى - دكتوراة الصحة العامة تخصص طب وصحة مناطق حارة - دكتوراة الصحة العامة تخصص إدارة مستشفيات - دكتوراة الميكروبيولوجى - دكتوراة صحة الفم والأسنان - دكتوراة إدارة التمريض والمستشفيات - دكتوراة التغذية .

وعلى الراغبين فى التسجيل للدرجات العلمية التوجه إلى معهد الصحة والوقائيات العسكرى بمقر الأكاديمية الطبية العسكرية خلال الفترة من السبت الموافق 10 / 6 / 2023 وحتى الخميس الموافق 22 / 6 / 2023 ، وذلك لتقديم طلب الإلتحاق وتحديد إجراء المقابلة الشخصية ومعه الأوراق الآتية :

شهادة البكالوريوس - أصل البطاقة الشخصية وصورتها - 4 صور شخصية 4×6 - شهادة الماجستير بالنسبة للراغبين بالتسجيل لدرجة الدكتوراة - الموقف من التجنيد للذكور .

علماً بأن الدراسة عن طريق الإنترنت والإمتحانات بالحضور الشخصى بمقر الأكاديمية الطبية العسكرية .