شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الكنيسة الأسقفية يحتفل بتخرج الدفعة الثالثة من معهد التمريض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية حفل تخرج الدفعة الثالثة من معهد التمريض التابع لمستشفى منوف الأسقفية، إذ عمل المعهد على تدريب ممرضات من المسلمين والمسيحيين على أسس وعلوم التمريض الحديثة فى تدريب مدته عامين.

وأعرب رئيس الأساقفة عن سعادته بالخريجات الجدد، مؤكدًا على الدور الحيوى والإنسانى لمهنة التمريض التى تلعب دورًا حاسمًا فى توفير الرعاية الصحية والإنسانية للمرضى وتشكل جسرًا يربط بين المعانى الروحية والخدمة الطبية.

فيما أكد دكتور سمير رزق الله مدير مستشفى منوف، أن الخريجات عملن بجد وتفاني لمدة عامين كاملين في جهد يجمع بين الدراسة النظرية والخبرة العملية، حرصًا منهن على تطوير المستشفى والنمو الذاتي وراحة المرضى.

وأكدت نجلاء أطناس الطالبة الأولى على الدفعة في كلمتها نيابة عن الخريجات على ما قدمته هيئة التدريس والمستشفى من دعم طوال فترة الدراسة، التى أضافت لرحلتهن العملية الكثير وسوف تنعكس على خبراتهن المهنية فى المستقبل.

كما قدم كانون حمدى راعى كنيسة منوف صلاة خاصة للخريجات سائلًا الله، أن ينفع بهن المستشفى والوطن وأن يوفقهن لخدمة وراحة المرضى والمتعبين.

جدير بالذكر إنه تم افتتاح مدرسة تدريب الممرضين فى مستشفى هرمل التذكارى بمنوف فى عام 2017 لتضم عدد 10 متدربين وتم تخريجهم فى عام 2019 ثم البدء فى تدريب 12 ممرضة فى عام 2019 الذين ويليهم الدفعة الثالثة والحالية عام 2023.