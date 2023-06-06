شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. البنك المركزى: ارتفاع الاحتياطى النقدى الأجنبى لـ34.660 مليار دولار بنهاية مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها أعلن البنك المركزي عن ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية للشهر الثامن على التوالي ليبلغ في نهاية مايو الماضي نحو 34.660 مليار دولار مقابل 34.551 مليار دولار في أبريل السابق له بزيادة بلغت 109 ملايين دولار.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

الرئيس السيسى يبدأ جولة خارجية تشمل أنجولا وزامبيا وموزمبيق

يبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم جولة خارجية تشمل زيارة كلٍ من أنجولا، وزامبيا، وموزمبيق.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن جولة الرئيس في منطقة الجنوب الأفريقي تأتي في إطار حرص مصر على تكثيف التواصل والتنسيق مع أشقائها الأفارقة، وكذا مواصلة تعزيز علاقاتها مع دول القارة في مختلف المجالات، لاسيما عن طريق تدعيم التعاون المتبادل على الأصعدة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إلى جانب الأولوية المتقدمة التي تحظى بها القضايا الأفريقية في السياسة الخارجية المصرية.

متحدث التعليم: تشكيل لجان متخصصة لمتابعة التزام المدارس الخاصة بالمصروفات

أكد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن الوزارة طالبت المدارس الخاصة والدولية، بالالتزام بقيمة المصروفات الدراسية المقررة قانونًا، لافتًا إلى أن وزارة التربية والتعليم نبهت على جميع المدارس الخاصة بكافة أنواعها بعدم تحصيل أية مبالغ بالزيادة عن المصروفات المقررة للمدرسة عدا 7% بالنسبة للمدارس الدولية والشريحة.

قال المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" على قناة "CBC"، إن هناك قوانين منظمة للتدرج فى زيادة المصروفات الدراسية بالمدارس وفقًا للقرارات الوزارية رقم 20 لسنة 2014، والقرار الوزارى 422 لسنة 2014، لتنظيم التدرج القانوني المقرر للزيادة في المصروفات، موضحًا أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم أصدر كتاب دوري خلال الساعات الماضية للتأكيد على متابعة الوزارة لتنظيم المصروفات المدرسية ومدى التزام المدارس بالقرارات الوزارية المنزمة فى مختلف المدارس على مستوى الجمهورية.

التضامن الاجتماعى: بدء تسجيل بيانات السيدات ذوات الإعاقة الخميس المقبل

قال خليل محمد مدير الإدارة العامة للتسجيل والتوجيه بوزارة التضامن الاجتماعي، تم إصدار تطبيق لتسجيل بيانات السيدات ذوات الإعاقة وحالتهم الاجتماعية والمادية والعلمية ، بدءا من الخميس 8 يونيو المقبل، في جميع محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أن ذلك يتفق مع التشريعات القانونية والموازنة المالية لتوفير احتياجاتهم ووصولا إلى كفالة حقوقهم على بيانات حقيقية.

وأكد خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح " على اكسترا نيوز، حرص الدولة المصرية على كفالة حقوق الأطفال وذوي الإعاقة بوجه عام، وأيضا حريصة على كفالة حقوق المواطنين المشمولة بمظلة الحماية الاجتماعية.

وتابع: أن مصر من أوائل الدول التي سارعت في توقيع والتصديق على الاتفاقية الدولية لتعزيز وحماية الأشخاص ذوى الإعاقة، ووجود 9 مواد لها تنظم حقوق ذوى الإعاقة.

انخفاض 59% في إعلانات تويتر.. وإيلون ماسك: نواجه خطر الإفلاس

تواجه منصة تويتر خطر الإفلاس على الرغم من اعلان مالكها الملياردير الأمريكي ايلون ماسك تحسن الأمور المادية وعودة المعلنين لشركة التواصل الاجتماعي.

وفقا لوثيقة داخلية حصلت عليها صحيفة نيويورك تايمز، عائدات إعلانات تويتر في الولايات المتحدة للأسابيع الخمسة من 1 أبريل إلى الأسبوع الأول من مايو بلغت 88 مليون دولار، بانخفاض 59% عن العام السابق على الرغم مما أعلنه إيلون ماسك مؤخراً من أن النشاط الإعلاني في حالة صعود، مؤكدا أن جميع المعلنين تقريبًا عادوا وأن الشركة يمكن أن تتحول إلى الربحية قريبًا.

وقالت الوثيقة إن الشركة أخفقت في تحقيق توقعات مبيعاتها الأسبوعية في الولايات المتحدة بنسبة تصل إلى 30%.، ومن غير المرجح أن يتحسن هذا الأداء في أي وقت قريب.

المئات يؤدون صلاة الجنازة على وزير الصحة الأسبق بمسجد الشرطة بحضور مدبولى

أدى المئات من المصلين صلاة الجنازة على الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان الأسبق فى مسجد الشرطة بالتجمع الخامس، حيث حضر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وعدد من الوزراء ورجال الدولة صلاة الجنازة، وفى مقدمتهم الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ووزير الداخلية الأسبق والدكتور عادل العدوى وزير الصحة السابق، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد ذكى بدر وزير التعليم السابق.

وكان توفى الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة الأسبق بإحدى مستشفيات بمدينة نصر، حيث لفظ انفاسة الاخيرة قبل دخوله غرفة العمليات لإجراء جراحة قلب مفتوح إثر أزمة قلبية.

ووقع الاختيار على الدكتور أحمد عماد راضى، أشهر جراح العظام فى مصر، ليكون وزيرا للصحة، فى ديسمبر 2015 حيث تولى منصب عميد كلية الطب جامعة عين شمس سابقًا.

الرئيس السيسى ونتنياهو يؤكدان أهمية التنسيق لكشف ملابسات حادث الحدود

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، أن الاتصال تناول حادث إطلاق النار الذى شهدته الحدود المصرية - الإسرائيلية يوم السبت 3 يونيو 2023، والذى أدى إلى وفيات في أفراد تأمين الحدود.

‏‎وأكد الرئيس السيسى ورئيس الوزراء الإسرائيلي أهمية التنسيق بشكل كامل لكشف جميع ملابسات الحادث، واعتزام الجانبين استمرار العمل والتنسيق في سياق العلاقات الثنائية، والسعي لتحقيق السلام العادل والشامل والحفاظ على الاستقرار في المنطقة.

الرئيس السيسى: أشكر منطمات المجتمع المدنى على مساهماتها لإنجاح مبادرة قوائم الانتظار

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة المصرية استهدفت تكثيف وتركيز جهودها تجاه موضوعات طبية محددة تحقق تحسينا للصحة العامة للمصريين مع الوضع في الاعتبار محدودية قدراتها الاقتصادية في هذا المجال.

أضاف الرئيس السيسي، في كلمة له بالمؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الثاني: "مبادرة قوائم الانتظار لما عرضت عليا من 4 سنوات كان الكلام على 12 ألف فقط، واليوم نتحدث عن 1.9 مليون خلال 4 سنوات، ولازم أشكر منظمات المجتمع المدني والهيئات التي قدمت تبرع بحوالي 4 مليارات جنيه علشان تحقق تغطية الـ20 مليار جنيه بتوع قائمة الانتظار، إذا المبادرات تحاول تحل تحديات صعبة علشان تحسن من حياة الناس من منظور صحي".

الحكومة تنفى قبول العائدين من جامعات روسيا وأوكرانيا والسودان الدارسين أون لاين

كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء انه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن السماح بقبول الطلاب المصريين العائدين من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية الدارسين بنظام الأون لاين للتقديم بالجامعات المصرية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للسماح بقبول الطلاب المصريين العائدين من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية الدارسين بنظام الأون لاين للتقديم بالجامعات المصرية، مُشددةً على عدم قبول الطلاب المصريين الدارسين بنظام الأون لاين بالجامعات الروسية أو الأوكرانية أو السودانية للتقديم بالجامعات المصرية سواء الخاصة أو الأهلية، حيث لا يُعتد بهذا النظام، ولا يدخل ضمن نظام التحويل الحالي، مُشيرةً إلى قبول الطلاب الدارسين فقط بالأنظمة التعليمية التي تعتمد على حضور الطالب كأساس لقبول تحويله لاستكمال دراسته بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية، وذلك وفقًا لقرارات مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية.

وزارة الصحة تكشف التحصينات الإلزامية للحجاج قبل أداء المناسك

قالت وزارة الصحة والسكان إن هناك تحصينات إلزامية يجب الحصول عليها قبل أداء مناسك الحج تتضمن لقاح الالتهاب السحائي اللقاح الرباعي (ACYW) على ألا تزيد الفترة منذ تلقي اللقاح عن 5 سنوات.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن اللقاح الثانى هو لقاح فيروس كورونا، ويجب الحصول على جرعتين من لقاح فيروس كورونا لمن لم يتلقى التطعيم من قبل الجرعة التنشيطية، ولمن مر عليه 6 أشهر على الجرعة الابتدائية.

وقالت وزارة الصحة والسكان، أنّ أصحاب الأمراض المزمة عليهم اصطحاب تقارير طبية توضح تفاصيل الحالة الصحية والأدوية وجرعاتها وأي تعليمات إضافية خاصة بالحالة الصحية، إذ يساعد ذلك في متابعة الحالة الصحية مع البعثة الطبية خلال فترة أداء مناسك الحج.

الإسكان: تشغيل أول مكتب بريد ومركز أحوال مدنية بالعاصمة الإدارية

تفقد المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع تنمية وتطوير المدن، والمهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس الهيئة، جانبا من مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، يرافقهما مسئولو الهيئة، والمهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية ومسئولو الجهاز والمشروعات.

وخلال الزيارة تم تقديم عرض كامل عن المشروعات فى نطاق تكليف جهاز العاصمة الإدارية بالمدينة، وبيان نسب الإنجاز لجميع المشروعات، حيث أكد المهندس عبد المطلب ممدوح، على ضرورة الانتهاء من الأعمال الجارية بالعاصمة الإدارية الجديدة فى التوقيتات المحددة للمشروعات، ورفع معدلات تنفيذ أعمال المرافق للمرحلة الأولى بمساحة 40 ألف فدان وأعمال تنسيق الموقع والإسكان.

كما تجول مسئولو الإسكان بمواقع عددٍ من المشروعات بالمدينة، حيث تم التأكيد على تكثيف العمالة والالتزام بجودة التنفيذ والوقوف على العقبات والتحديات لدفع الأعمال بالمشروعات.

الأرصاد: ارتفاع بدرجات الحرارة يبدأ غدا ويصل ذروته الخميس والقاهرة تسجل 39 درجة

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، عن توقعات حالة الطقس مع نهاية هذا الأسبوع، لافته إلى أنه من المتوقع أن تشهد البلاد من غدا الأربعاء 7 يونيو وحتى الجمعة 9 يونيو ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ومتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى على القاهرة يوم الخميس المقبل لـ 39 درجة وجنوب البلاد 45 درجة .

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن هذه الفترة أيضا متوقع أن تشهد نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق مع سقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا.

ويشهد اليوم الثلاثاء، طقس معتدل فى الصباح الباكر، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ، مائل للحرارة على السواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب الصعيد ، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

الضرائب: الفواتير الإلكترونية شرط السماح بالاستيراد والتصدير بدءا من 1يوليو

أكد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة حريصة على نشر الوعي الضريبي الصحيح وشرح كل ما يتعلق بمنظومة الفاتورة الالكترونية وخاصة للمصدرين والمستوردين وبخاصة بعد الربط الشبكى بين قواعد بيانات منظومة الفاتورة الإلكترونية والمنظومة الجمركية (نافذة)، حيث تقوم مصلحة الضرائب المصرية بتنظيم ندوتين أون لاين أسبوعيا للمصدرين والمستوردين يومي الأحد والأربعاء لشرح منظومة الفاتورة الإلكترونية والربط بينها وبين منظومة نافذة ،ويتم الإعلان عن هذه الندوات ومواعيدها والرابط الخاص بها على الصفحات الرسمية للمصلحة على (الفيسبوك، وتويتر، وانستجرام) وعلى الموقع الإلكتروني للمصلحة، لافتا إلى أنه بدءًا من 1 يوليو المقبل سيتم منع الممولين غير المنضمين للفاتورة الإلكترونية والذين لا يتعاملون ولا يصدرون فواتير ضريبية إلكترونية من التعامل مع مصلحة الجمارك والمنظومة الجمركية (نافذة) سواء في الاستيراد أو التصدير .

وأشار رئيس مصلحة الضرائب على حرص وزارة المالية وجهودها الحثيثة من أجل توحيد قواعد بيانات الممولين بالضرائب والجمارك، والربط بين منظومة (الفاتورة الإلكترونية) التي ترصد التعاملات التجارية للشركات لحظيًا ، والمنصة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية (نافذة) التي ترصد الصادرات والواردات لحظيًا أيضًا الأمر الذي يُساعد على مطابقة قيم الفواتير مع أكواد الأصناف المستوردة ، بما يُسهم في الحد من معدلات التهرب الضريبي وتعظيم الإيرادات العامة للدولة .

الصحة: 7 ملايين شخص يموتون سنويا بسبب تلوث الهواء

قالت وزارة الصحة والسكان إنه عالميًا يوجد 7 مليون شخص يموتون كل عام بسبب تلوث الهواء مع كل نفس من التراب والمعادن السامة وغبار الطريق وملح البحر و النترات والكبريتات وعوادم السيـارات الحفاظ على البيئة.

وكانت وزارة الصحة والسكان، قالت إن عقب السيجارة يحتاج إلى 10 سنوات كي يتحلل، مشيرة إلي أنه يحتوى على 4000 مادة يطلقها بعد تحلله فى التربة ما يسبب أضرارا بها.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن مبادرة صحة الرئة تستهدف الكشف المبكر لمرض السدة الرئوية وتحديد مدى درجته وتوجيه المدخن بعدد من النصائح اللازمة للإقلاع عن التدخين للحصول على العلاج فى أقرب مكان.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن المبادرة تهتم بمتابعة المرضى من خلال هواتفهم ومن خلال عيادات صحة الرئة المنتشرة بمستشفيات الأمراض الصدرية على مستوى الجمهورية.