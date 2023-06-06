شكرا لقرائتكم خبر عن المنطقة الغربية العسكرية تنظم لقاء مع عدد من شيوخ وعواقل مطروح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة فى التواصل ودعم المجتمع المدنى، نظمت المنطقة الغربية العسكرية لقاء مع عدد من شيوخ وعواقل وأبناء محافظة مطروح. تناول اللقاء الجهود المبذولة بالتعاون والتنسيق بين القوات المسلحة وأجهزة ومؤسسات الدولة والمواطنين لدعم جهود الأمن والتنمية فى نطاق المسئولية لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين وتلبية مطالبهم وإحتياجاتهم فى كافة القطاعات . وخلال اللقاء نقل اللواء أركان حرب محمد عز الدين جحوش قائد المنطقة الغربية العسكرية تحية وتقدير القيادة العامة للقوات المسلحة واعتزازها بالدور الوطنى لشيوخ وعواقل وأبناء المنطقة الغربية وجهودهم الداعمة لرجال القوات المسلحة فى تنفيذ المهام والواجبات المكلفين بها لحماية ركائز الأمن القومى على الإتجاه الإستراتيجى الغربى . وفى إطار المسئولية الاجتماعية للقوات المسلحة ودورها فى تقديم الدعم لأبناء المحافظات الحدودية، نظمت المنطقة الغربية العسكرية بالتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدنى حفل زفاف جماعى لـ (200) شاب وفتاة من أبناء محافظة مطروح، تم خلاله تقديم الأجهزة الكهربائية والأثاث والمستلزمات المنزلية لتخفيف الأعباء عن كاهل الشباب والفتيات المقبلين على الزواج وأسرهم. حضر الفعاليات اللواء أركان حرب خالد شعيب محافظ مطروح وعدد من مسئولى الأجهزه التنفيذية والشعبية والرموز الدينية بالمحافظة .

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