شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: الرئيس السيسى يبدأ جولة تعزيز العلاقات مع الأشقاء الأفارقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها:" الرئيس السيسى يبدأ جولة تعزيز العلاقات مع الأشقاء الأفارقة.. الرئيس يزور أنجولا وزامبيا وموزمبيق.. يشارك فى أعمال قمة «كوميسا».. ومتحدث الرئاسة: مباحثات مهمة مع زعماء الدول الأفريقية".

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