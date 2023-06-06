شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: منخفض خماسينى وأمطار وأتربة خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك منخفض خماسيني يضرب البلاد غدا، الأربعاء، على مناطق من الصحراء الغربية وغرب البلاد.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن المنخفض يكون غدا على أقصى غرب البلاد ولن تقترب من وسط البلاد.

وأوضحت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من البلاد، موضحة أن المنخفض الخماسيني يقترب من القاهرة يوم الخميس ويؤدي إلى انخفاض الرؤية على الطرق.

وأردفت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن العواصف الترابية لن تكون بنفس شدة الخميس الماضي وتكون أقل حدة، ولكنها تؤدي إلى انخفاض الرؤية.

وطالبت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، بأهمية القيادة بهدوء على الطرق وارتداء الكمامة خاصة لمرضى الصدر والجهاز التنفسي.

وقالت إن هناك أمطار يوم الخميس على السواحل الشمالية والوجه البحري وشمال الصعيد وتصل القاهرة، موضحة أن هذه الأمطار من شأنها أن تقلل كميات الرمال المثارة وتخفض من حدة الأتربة.