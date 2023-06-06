شكرا لقرائتكم خبر عن مصاريف شهرية للطالب والإقامة مجانا.. تفاصيل 40 منحة دراسية برومانيا والان مع تفاصيل الخبر
1-الاقتصاد وإدارة الأعمال
2-العلوم الزراعية
3-العلوم التقنية
4-النفط
5-الغاز
وسوف تغطي المنح (الرسوم الدراسية طيلة فترة الدراسة بما فيها رسوم السنة التحضيرية، مصاريف شهرية للطالب، الإقامة والسكن)، في حين لا تغطي المنح السنوات التي يخفق فيها الطالب، وسيتم النظر في التخصصات الأخرى وفقاً للمقاعد المتاحة فيها.
ولفت الإعلان بأن لغة الدراسة هي اللغة الرومانية، وسيخضع الطالب لدراسة اللغة الرومانية في حال عدم إتقانه لها خلال السنة التحضيرية، وأن المنح تغطي جميع البرامج الدراسية مشروط باجتياز امتحان القبول، ويشترط في الدارسين بمنحة الدكتوراه الاتفاق مع منسق علمي، واجتياز امتحان القبول.
وأفاد الإعلان بإرسال طلبات الالتحاق بالمنح والمستندات المطلوبة على الإيميل التالي: [email protected]،علماً بأن آخر موعد لتقديم الطلبات ينتهي بتاريخ 30-6-2023
علمًا بأن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل أية نفقات عن هذه المنح.
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