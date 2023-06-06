شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الخياط: إنشاء مشروع طاقة الرياح على مساحة 3 آلاف كم والإنتاج 10 جيجاوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد الخياط الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، إن ما تم اليوم هو توقيع اتفاقية بين مصر والإمارات لإنشاء مشروع طاقة الرياح بقدرة 10 جيجاوات، وهي قدرة غير مسبوقة عالميا من حيث إنشائها في مكان واحد.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، عبر قناة الحياة، مع الإعلامي محمد شردي، أن المشروع سيكون غرب سوهاج على مساحة 3 آلاف كم مربع، ويتم تنفيذه في منطقة واضحة وربطه بالشبكة الكهربائية الموحدة، مضيفا أن مصر تعمل على استخدام الطاقة المتجددة لتنوع استخدام الطاقة الكهربائية، وخفض الوقود الأحفوري والغاز الطبيعي، وتحويله للعملة الأجنبية وزيادة دخل الناتج القومي المحلي.

وأشار إلى أن الإمارات وقعت في مؤتمر شرم الشيخ للمناخ، اتفاقيتين لإنشاء مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر، بقدرات إجمالية تتجاوز 5آلاف ميجا وات، سواء للطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، موضحا ان المشروع استثماراته تتجاوز 10 مليارات دولار، وفرص العمل تتجاوز 80 إلى 90 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.