شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الشهادة الإعدادية فى الغربية.. بالاسم ورقم الجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365”، نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية، ويمكن الحصول عليها بالاسم ورقم الجلوس، بعد اعتمادها من قبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية قبل قليل، للعام الدراسي 2022/ 2023، وذلك بحضور مهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية.

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وأدى 90496 طالبا وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية في الغربية في 408 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية وبلغ عدد طلاب الإعدادية المهنية 2040 طالب في 15 لجنة على مستوى المديرية.