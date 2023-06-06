شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الجيزة تتفقد التشغيل التجريبى للمركز التكنولوجى بالمنطقة الصناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقدت هند عبد الحليم نائب المحافظ لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة، يرافقها العميد محمد حميدو مدير مشروعات تطوير خدمات المحليات، والعميد محمد سامي بوزارة التخطيط، أعمال تطوير ورفع كفاءة المركز التكنولوجي بحي العمرانية، والتي شملت دعمه بأجهزة تكنولوجية حديثة وتجهيزه بالشكل اللائق لاستقبال المواطنين، وذلك من خلال التعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

يأتي ذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، باستكمال أعمال تطوير ورفع كفاءة المراكز التكنولوجية بالأحياء والمدن، ضمن خطة التحول الرقمي للحكومة المصرية، والتي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات وتبسيط الإجراءات وتقليص زمن تقديم الخدمات للمواطنين.

تفقدت نائب المحافظ خلال جولتها بالمركز، انتظام العمل وتوافد المواطنين للاستفادة من الخدمات المقدمة، مشيرة أن محافظة الجيزة حريصة على تسهيل تقديم الخدمات الحكومية وإنجاز التعاملات اليومية للمواطنين بالأحياء والمراكز والمدن، في إطار تنفيذ خطة الدولة، وذلك من خلال التنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتنفيذ مشروع تطوير خدمات المواطنين بالمحافظة (برنامج تطوير الخدمات الحكومية).

كما تفقدت نائب المحافظ تجهيزات التشغيل التجريبي للمركز التكنولوجي الجديد بالمنطقة الصناعية والاستثمارية، وذلك لدعم الخدمات المقدمة للمستثمرين والشركات والمصانع.

رافق نائب المحافظ، اللواء أحمد جلال رئيس حي العمرانية، وعلي القط رئيس جهاز المنطقة الصناعية والاستثمارية.