شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء البيطريين تعيد تشكيل هيئة مكتبها.. ونبيلة البطراوى أمينا عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، إن الجلسة الإجرائية أسفرت عن اختيار الدكتور أحمد حسين وكيلاً للنقابة العامة للأطباء البيطريين والدكتورة نبيلة البطراوى أميناً عاماً والدكتور عمرو الجمهورى أميناً للصندوق والدكتور أحمد عنتر أميناً عاماً مساعدا والدكتور هيثم جنيدى أمين صندوق مساعد.

وهنأ الدكتور خالد سليم أعضاء هيئة المكتب الجدد متمنياً لهم التوفيق فى المهام التى آلت إليهم، مشيرا إلى أن مناصب هيئة المكتب تكليفا وليست تشريفا لخدمة الاطباء أعضاء النقابة.