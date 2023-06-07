شكرا لقرائتكم خبر عن "كمال عامر وعمرو بن العاص".. محاور مرورية تختصر أزمة الرحلات فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت محافظة الجيزة طفرة غير مسبوقة في قطاع الطرق والكباري، وذلك وفق خطة موسعة استهدفت تطوير الطرق الرئيسية والفرعية وإنشاء محاور مرورية جديدة تحقق انسيابية في الحركة المرورية وتقلل مسافة الرحلات بإقليم القاهرة الكبرى.

ويوضح ”الخليج 365” في السطور التالية أبرز المعلومات عن محوري الفريق كمال عامر، وعمر بن العاص، اللذان يربطان شمال وجنوب الجيزة، مما يخفف الضغط المرورى على قطاعات الجيزة الأكثر ازدحاما، وخاصة شارعي فيصل والهرم.

محور عمرو بن العاص

-يربط المحور بين القوس الجنوبى للطريق الدائرى (بالقرب من تقاطعه مع محور المريوطية) والقوس الشمالى للطريق الدائرى (بمنطقة منشأة البكاري).

-ينفذ المحور بطول 4.3 كم وعرض 12 حارة مرورية، ويشمل كوبرى علوى بعرض 21,5 متر (3 حارات مرورية بكل اتجاه).

-يسهم المحور في تقليل زمن الرحلات بين شرق وغرب مدينة الجيزة، وتخفيف الضغط المرورى على شوارع فيصل والهرم.

-يتقاطع المحور مع منتصف شارعى فيصل والهرم، ويمر بشارع المطبعة، كما يتقاطع مع شوارع (العروبة - الثلاثينى - محمد أنور السادات "ترسا سابقاً").

-سيسهم بعد تشغيله في تقليل زمن الوصول من منطقة المنيب إلى منشأة البكاري ومناطق الطوابق وفيصل والهرم لـ10 دقائق فقط.

-من المقرر تشغيله تجريبيا شهر يوليو المقبل.

محور الفريق كمال عامر

-شهدت المحافظة تنفيذ وتشغيل محور الفريق كمال عامر فى المسافة من تقاطعه مع الطريق الدائرى بمنطقة المنيب جنوباً، حتى تقاطعه مع الطريق الدائرى شمالاً بمنطقة إمبابة بطول 12 كم وعرض (33 - 65.5)م.

-لتعظيم الاستفادة من المشروع، جار تنفيذ امتداد المحور للربط مع محور تحيا مصر شمالاً، ليصبح إجمالى طول المحور 15كم.

-يربط المحور المحاور العرضية الرئيسية (26 يوليو - جامعة الدول العربية - صفط اللبن - فيصل - الهرم)، بالإضافة إلى شوارع (مستشفى الصدر – الثلاثينى - خاتم المرسلين - مطار إمبابة).

-اختصر المحور زمن الرحلة من منطقة بشتيل لأرض اللواء في 3 دقائق فقط.

-اختصر زمن الرحلة من منطقة بشتيل لشارع ترعة الزمر في 7 دقائق فقط.

-اختصر زمن الرحلة للقادم من الدائري للمنيب (البحر الأعظم) حتى شارع جامعة الدول العربية في خلال 4 دقائق.

-يختصر زمن الرحلة من العمرانية للمهندسين لمحور تحيا مصر (شبرا) في 7 دقائق تقريبا.

-اختصر المحور المسافة من منطقة أرض اللواء لشارع جامعة الدول العربية في أقل من دقيقتين.