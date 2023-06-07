شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: المدرسة المخالفة لقرار زيادة الرسوم الرسمية ستخضع للإشراف المالى والإدارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال شادى زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن الوزارة تلقت شكاوى من زيادة مصروفات المدارس الخاصة والدولية خلال الفترة الراهنة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم في تصريحات لبرنامج كلمة أخيرة، الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على قناة ON، أن هناك توجيه صارم من الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم بدراسة الحالات والشكاوى الخاصة بزيادة الرسوم، وسيتم إلزامهم بالزيادة الرسمية فقط وهي 7 % سنويا.

وشدد المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم على أن المدرسة المخالفة لقرار زيادة الرسوم المدرسية ستخضع للإشراف المالي والإدارى، موضحًا أن المدارس الدولية ستواصل التعامل مع أولياء الأمور بالعملة الأجنبية لأن الاتفاق بين المدارس الدولية وأولياء الأمور كان على سداد المصروفات بالعملة الأجنبية، وهناك قواعد منظمة لدخول الطلاب للمدارس الدولية لابد أن يتلزم بها أولياء الأمور.