شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تدفع أقل فى فاتورة الكهرباء بدون اﻻستغناء عن أى جهاز.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الخليج 365 لقرائه خطوات بسيطة يمكن القيام بها للمساعدة فى توفير المبالغ المالية التى يتحملها فى فاتورة استهلاك الكهرباء بدون اﻻستغناء عن أى جهاز من خلال الاستخدام اﻷمثل للطاقة وترشيد اﻻستهلاك، من خلال اتباع هذه الإرشادات:

1- سخان المياه: عدم ترك فيشة السخان فى الكهرباء فى حالة عدم استخدامه، لأنه يستهلك الكهرباء بعد أن تبرد المياه ويعاود تسخنيها مرة أخرى تلقائيا، ومن الأفضل أن يتم وضع الفيشة قبل ربع ساعة من الاستخدام وفصلها بعد الانتهاء.

2- المكواة: يفضل تجميع الملابس وكيها مرة واحدة يوميا لخفض الاستهلاك.

3- الثلاجة: تستهلك الثلاجة والديب فريزر كهرباء عالية عند تكرار فتح الباب وعدم تنظيم الأطعمة داخلها وترك فراغات بينها، ويفضل عدم فتح الباب كثيرا ووضع الجهاز بعيداً عن البوتجاز بفارق 2 بوصة بعيداً عن الحوائط لضمان التهوية الجيدة.

4- غلاية المياه "الكاتيل": من أكثر الأجهزة استهلاكاً للكهرباء وله أضرار بالغة على الشبكة القومية للكهرباء، ويتسبب فى رفع قيمة فواتير الاستهلاك الشهرية بشكل كبير.

5- تشغيل مكيف الهواء على درجة 25 ووضع مروحة أمامه والتأكد من غلق المنافذ بشكل جيد استهلاك الكهرباء وبالتالى تجنب ارتفاع قيمة فاتورة الاستهلاك الشهرية.