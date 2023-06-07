شكرا لقرائتكم خبر عن 23 مجزرا بالجيزة تفتح أبوابها بالمجان خلال عيد الأضحى.. اعرف الأقرب لمنزلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر مسئول بمحافظة الجيزة حرص المحافظة على اتخاذ عدد من الإجراءات للتسهيل على مواطنيها خلال عيد الأضحى المبارك، وضمان مروره دون معوقات، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وكشف المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه تم التنبيه على الذبح داخل المجازر الحكومية مجانا للمواطنين خلال أيام العيد، وتعزيز المجازر بقوة من الأطباء المتخصصين للكشف على اللحوم، مشيرا إلى أنه سيتم فتح 23 مجزرا بالمجان أمام أبناء المحافظة طوال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك تحفيزاً لهم على ذبح الأضاحي فى المجازر، حفاظاً على البيئة والنظافة العامة.

وأشار إلى أن المجازر تعد المكان الأنسب للتعامل مع الأضاحي، إذ يتم فيها الكشف على الحيوانات والتأكد من سلامتها وجودة لحومها قبل خروجها للاستهلاك الآدمي.

وأكد أنه تم التنسيق مع مديريتي التموين والطب البيطري للمرور على جميع مصانع اللحوم الموجودة بأرجاء المحافظة، ومتابعة جميع منتجات اللحوم بالأسواق والمحال التجارية خلال أيام العيد، ومتابعة العمل داخل المجازر، لمواجهة أية مخالفات والحفاظ على صحة المواطنين.

ويستعرض ”الخليج 365” في السطور التالية عناوين المجازر التي تقرر فتحها للمواطنين بالمجان في محافظة الجيزة خلال عيد الأضحى المبارك.