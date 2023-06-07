شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: تنفيذ أنشطة لتمكين المرأة فى القرى الفقيرة المدرجة بحياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، في البيان المالي عن السنة المالية الجديدة 2023/2024 المقدم إلى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، أنه يجري التنفيذ بالتعاون مع كل الوحدات المعنية داخل وزارة المالية وأيضاً بعض الجهات ذات الصلة الحكومية وغير الحكومية لتنفيذ أنشطة تمكين المرأة في القرى الفقيرة المدرجة بمبادرة حياة كريمة، بالتعاون مع الشركاء المعنيين في محافظات الفيوم والإسكندرية واستهداف الفئة العمرية (15-24 سنة).

وأشار "معيط" إلى أن ذلك يأتي في ضوء مساعي الوزارة لتمكين وإشراك المرأة بالشراكة مع المؤسسات المعنية، ضمن خطة تطوير أطر الشفافية والإفصاح المالي والتواصل المجتمعى.

ويوضح البيان المالي أن وزارة المالية قامت، متمثلة فى وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية خلال العام السابق، بالعديد من الجهود فى مجال رفع الوعي بالثقافة المالية، لتعريف أطياف المجتمع بأحدث توجهات وزارة المالية خاصة فى ظل التحديات العالمية، وقد حرصت وزارة المالية على إشراك كافة الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية وفئات الجمهور المختلفة وخاصة الشباب فى رؤية الإصلاح، وذلك باستخدام عدة أدوات منها الالتزام بنشر التقارير المالية الدورية في توقيتاتها الدولية، وإتاحة آليات عديدة للتواصل المجتمعي من بوابات النشر الرقمية مثل الموقع الإلكترونى التفاعلي budget.gov.eg ، وبوابة وزارة المالية الرقمية mofdigitalgate.gov.eg ، أو من خلال آليات الموازنة التشاركية وجلسات الاستماع الجماهيرى فى عدد من محافظات مصر.