وسائل إعلام: إصابة 5 أشخاص فى حادث إطلاق نار بجامعة فرجينيا كومنولث الأمريكية

القاهرة - سامية سيد - فتح شخص مجهول النار فى حرم جامعة فرجينيا كومنولث في مدينة ريتشموند الأمريكية، الثلاثاء 6 يونيو، حسبما ذكرت قناة NBC نقلا عن مصادر.

ووفقا للقناة، يدور الحديث عن إصابة 5 أشخاص على الأقل في الحادث، والمهاجم لم يتم اعتقاله بعد.

ويشار إلى أن إطلاق النار وقع بالقرب من مسرح "التريا" حيث أقيم حفل تخريج الثانوية العامة، وحثت خدمات الطوارئ الطلاب على عدم الخروج.