شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المقاعد الجارى الاقتراع عليها بنقابة الأطباء قبل فتح باب الترشح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ النقابة العامة للأطباء، فى فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفى، ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 20 يونيو، حتى يوم الجمعة 30 يونيو 2023، مشيرة إلى أن المقاعد المقرر إجراء الانتخابات عليها، هى:

1- النقيب العام ( ويشترط قيد أكثر من 15 سنة ) .

2- النقيب الفرعى (ويشترط قيد أكثر من 15 سنة).

3- أعضاء مجالس النقابات الفرعية :

مقعدان أكثر من 15 سنة قيد ومقعدان أقل من 15 سنة قيد لكل نقابة فرعية، ما عدا القاهرة فيكون العدد أربعة أكثر من 15 سنة قيد ، وأربعة أقل من 15 سنة قيد ، والاسكندرية يكون العدد ثلاثة أكثر من 15 سنة قيد ، وثلاثة أقل من 15 سنة قيد بالنقابة.

4- أعضاء مجلس النقابة العامة على مستوى الجمهورية :

ثلاثة مقاعد أكثر من 15 سنة قيد ، وثلاثة مقاعد أقل من 15 سنة قيد

5- أعضاء مجلس النقابة العامة على مستوى المناطق الجغرافية : عضو واحد عن كل منطقة كالتالي :

- منطقة القاهرة، وتشمل محافظة القاهرة: مطلوب عضو واحد أكثر من 15 سنة قيد ، ( ويكون المرشح مسجلا بنقابة أطباء القاهرة الفرعية.

- منطقة وسط الدلتا (تشمل المنوفية والغربية وكفر الشيخ والقليوبية) : مطلوب عضو واحد أقل من 15 سنة قيد يكون المرشح مسجلا بأى نقابة فرعية من النقابات المشكلة للمنطقة ماعدا نقابة أطباء المنوفية .

- منطقة غرب الدلتا (تشمل الاسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح) : مطلوب عضو واحد أقل من ١٥ سنة قيد (يكون المرشح مسجلا بأى نقابة فرعية من النقابات المشكلة للمنطقة ما عدا نقابة أطباء الاسكندرية .

- منطقة شرق الدلتا : تشمل الدقهلية والشرقية ودمياط وبورسعيد والاسماعيلية والسويس والبحر الأحمر وشمال سيناء وجنوب سيناء : مطلوب عضو واحد أقل من 15 سنة قيد ) يكون المرشح مسجلاً بأى نقابة فرعية من النقابات المشكلة للمنطقة ماعدا نقابة أطباء الشرقية ) .

- منطقة شمال الوجه القبلى : تشمل الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا : مطلوب عضو واحد أكثر من 15 سنة قيد (يكون المرشح مسجلا بأى نقابة فرعية من النقابات المشكلة للمنطقة ماعدا نقابة أطباء بنى سويف.

- منطقة جنوب الوجه القبلى : تشمل أسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادى الجديد مطلوب عضو واحد أقل من 15 سنة قيد ( يكون المرشح مسجلاً بأى نقابة فرعية من النقابات المشكلة للمنطقة ماعدا نقابة أطباء اسيوط ) .

وأشارت النقابة إلى أن عدد سنوات القيد سواء أكثر أو أقل من 15 سنة تحتسب من تاريخ القيد حتى وقت إجراء الانتخابات.