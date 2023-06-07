شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة قانونية.. هل يمكن للزوجة الحصول على شقة ليست ملكا الزوج؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - التمكين من شقة الزوجية قضية قد تشغل عقل الكثير من السيدات، و"الخليج 365" يوضح في النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه القضايا.
- ما هي خطوات صدور قرار تمكين من منزل الزوجية حتي لو لم تكن مملوكا للزوج؟
الخطوة الأولى:
- تتقدم الزوجة أو المطلقة، أو وكيلها بشكوى إلى قسم الشرطة التى تقع فى دائرته شقة الزوجية، ومعها مستندتها وهى عبارة عن قسيمة الزواج أو شهادة الطلاق، وشهادات ميلاد الأولاد الصغار وصور منها، ويتم عمل المحضر.
الخطوة الثانية:
- بعد ذلك تقوم النيابة بحفظ المحضر إدارياً، تتظلم الزوجة أو المطلقة، أو وكيلها من قرار حفظ المحضر إداريا أمام النيابة الكلية.
الخطوة الثالثة:
- يتم عمل التحريات من قبل المباحث فأذا أثبتت التحريات أن الشاكية كانت تقيم فى الشقة موضوع الشكوى هى وصغارها يصدر قرار التمكين من المحامى العام للنيابة المختصة، فأذا كانت الشاكية زوجة يصدر قرار التمكين بالمشاركة مع زوجها، وإذا كانت مطلقه يصدر قرار التمكين لها فقط مستقلة بمنزل الزوجية، ولا عبره ولا اعتداد بأى تصرف للزوج بشقة الزوجية بعد تقدم الزوجة أو المطلقة بشكواها.
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