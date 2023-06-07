شكرا لقرائتكم خبر عن 80% من القراء يطالبون بزيادة مخصصات دعم برنامج اكتشاف المبتكرين بالمدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب زيادة مخصصات دعم برنامج اكتشاف الموهوبين والمبتكرين بين طلاب المدارس، أيد غالبية القراء مطالب زيادة مخصصات دعم برنامج اكتشاف الموهوبين والمبتكرين بين طلاب المدارس. وأيد 80% من القراء مطالب زيادة مخصصات دعم برنامج اكتشاف الموهوبين والمبتكرين بين طلاب المدارس، بينما عارض 20% من القراء مطالب زيادة مخصصات دعم برنامج اكتشاف الموهوبين والمبتكرين بين طلاب المدارس.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز