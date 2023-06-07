شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة رئيس زامبيا: نقدر جهود الرئيس السيسى خلال تولى مصر رئاسة الكوميسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت نائبة رئيس زامبيا موتالى نالومانجو، عن تقديرها لكافة الجهود التى بذلها الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال فترة تولى مصر رئاسة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الإفريقية "الكوميسا".

وقالت نالومانجو ـ فى تصريح خاص لقناة "إكسترا نيوز" اليوم الأربعاء - إن مصر قامت بعمل رائع خلال فترة وباء "كورونا" وكذلك أيضا خلال رئاستها للكوميسا عام 2021، مضيفة أن دول الكوميسا لديها موارد طبيعية وبشرية قادرة على خلق بيئة جاذبة للاستثمار والتنافس.

وشددت نائبة رئيس زامبيا على ضرورة تعزيز التعاون بين دول الكوميسا في قضايا الأمن والأمن الغذائي، مضيفة أن تعزيز الاستثمارات بين دول الكوميسا سيمهد الطريق لجذب الاستثمارات الخارجية.

يذكر أن الرئيس السيسي سيشارك، خلال زيارته إلى العاصمة الزامبية "لوساكا"، في أعمال القمة الثانية والعشرين للسوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي "كوميسا"، بمشاركة زعماء ورؤساء حكومات 21 دولة إفريقية، والتي ستشهد تسليم الرئاسة الدورية من مصر إلى زامبيا.