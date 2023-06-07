شكرا لقرائتكم خبر عن قمة "الكوميسا" 22 تنطلق اليوم بمشاركة الرئيس السيسي.. تعرف على أهدافها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف زامبيا الأربعاء، قمة السوق المشتركة الـ 22(لدول تجمع شرق وجنوب القارة الإفريقية)،"الكوميسا"، والتي تعقد خلال الفترة من 6 إلى 8 يونيو الجاري، تحت شعار "التكامل الاقتصادي من أجل كوميسا المُزدهرة المُرتكزة على الاستثمار الأخضر والقيمة المضافة والسياحة".

وسيشارك الرئيس السيسي سيشارك، خلال زيارته إلى العاصمة الزامبية "لوساكا"، فضلا عن زعماء ورؤساء حكومات 21 دولة إفريقية، والتي ستشهد تسليم الرئاسة الدورية من مصر إلى زامبيا.

و بهذه المناسبة نرصد أبرز التساؤلات بشأن المنظمة الأفريقية ودور مصر خلال فترة رئاستها لها.

ماذا تعرف عن منظمة "الكوميسا"؟

كلمة الكوميسا اختصار ل مصطلح "السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا" وباللغة الإنجليزية " Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA)

والكوميسا هى اتفاقية السوق المشتركة لدول الشرق والجنوب الأفريقي.

ما هو هدف المنظمة؟

هدف إنشاء التجمع هو إلغاء كافة القيود التجارية فيما بين دول أعضاء التجمع تمهيدًا لإنشاء وحدة اقتصادية للمنطقة.

ومن بين أهدافها أيضا، دفع عجلة التنمية المشتركة في كافة مجالات النشاط الاقتصاد، و التوصل إلى النمو المتواصل والتنمية المستدامة في الدول الأعضاء، التعاون في إيجاد بيئة مشجعة للاستثمار المحلى والأجنبي، التعاون لتشجيع السلام، والأمن، والاستقرار بين الدول، التعاون لتقوية العلاقات بين دول السوق المشتركة وبقية دول العالم، الإسهام في تحقيق أهداف الجماعة الاقتصادية الأفريقية، تعميق مفهوم المصالح الاقتصادية المتبادلة.

متى تم إنشاء الكوميسا؟

تمّ إنشاء الكوميسا في ديسمبر عام 1994 خلفًا لمنطقة التجارة التفضيلية التي بدأت في عام 1981، وتستضيف العاصمة الزامبية لوساكا مقر سكرتارية الكوميسا.

كم دولة تشارك في عضوية الكوميسا؟

بدأت المنظمة ب 19 دولة قامت بإنشاء منطقة تجارة حرة عام 2000 (مصر، جيبوتي، كينيا، مدغشقر، مالاوي، موريشيوس، السودان، زامبيا، زيمبابوي)، كما انضمت رواندا وبورندي لمنطقة التجارة الحرة عام 2004، وانضمت ليبيا وجزر القمر عام 2006.وانضمت الصومال رسميا إلى السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا) لتصبح العضو 21 من دول الأعضاء في السوق.

ما هي الالتزامات التي تنص عليها اتفاقية الكوميسا؟

تخفيض الرسوم الجمركية في إطار منطقة التجارة الحرة بين الدول الاعضاء، وعدم فرض رسوم وضرائب جديدة، أو زيادة الرسوم المطبقة المتعلقة بالسلع التي يتم تداولها داخل السوق المشتركة، والاتفاق على تعريفة خارجية موحدة ، وإلغاء جميع العوائق غير الجمركية.

متى ترأست مصر المنظمة؟

تسلمت مصر رئاسة الكوميسا في 23/11/2021 برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهي المرة الثانية التي تتولى فيها مصر رئاسة هذا التجمع الاقتصادي حيث كانت المرة الأولى خلال عامي 2001 و2002. وبحسب تصريحات الدكتور بدر عبد العاطي، سفير مصر في بروكسل، خلال تقديم إحاطة حول نتائج القمة الحادية والعشرين لرؤساء دول وحكومات الكوميسا، فإن الرئيس السيسي أطلق خلال القمة خطة عمل الكوميسا متوسطة المدى للفترة من 2021 حتى 2025، والتي تهدف إلى تعميق التكامل الاقتصادي والإقليمي بين الدول الأعضاء، بما يتماشى مع اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

ما هو رد الفعل الأفريقي حيال دور مصر خلال ترؤسها للمنظمة؟

أشادت نائبة رئيس زامبيا موتالي نالومانجو، بالجهود التي بذلها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال فترة تولي مصر رئاسة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الإفريقية "الكوميسا".وقالت نالومانجو ـ في تصريح خاص لقناة "إكسترا نيوز" - إن مصر قامت بعمل رائع خلال فترة وباء "كورونا" وكذلك أيضا خلال رئاستها للكوميسا عام 2021، مضيفة أن دول الكوميسا لديها موارد طبيعية وبشرية قادرة على خلق بيئة جاذبة للاستثمار والتنافس.