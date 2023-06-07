شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل تؤكد بجنيف أهمية تنفيذ توصيات قمة مناخ شرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمع حسن شحاتة وزير العمل، إلى فريق عمل الوزارة المُشارك في فعاليات أعمال الدورة 111 لمؤتمر العمل الدولي الذي تعقده منظمة العمل الدولية في جنيف في الفترة من 5 إلى 16 يونيو 2023، وذلك فى اليوم الثالث لمشاركة الوزير، الذي يرأس وفد مصر الثلاثي "حكومة وأصحاب أعمال وعمال .

وقدم "فريق العمل" ممثل الحكومة في هذا المؤتمر، تقارير للوزير بشأن مشاركتهم في اللجان الفنية الدولية، وردودهم وتعليقاتهم على كافة الملفات المطروحة على لجان:"الشؤون العامة،والتلمذة الصناعية ،والمعايير ،والحماية الاجتماعية ،والإنتقال العادل نحو الأخضر ..ولجنة الصياغة العربية" التي اجتمعت لصياغة ملاحظات المجموعة العربية المشاركة في المؤتمر بشأن تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونجبو ،عن أوضاع العمل في الأراضي العربية المُحتلة.

وأكد فريق العمل للوزير حرصهم على تنفيذ توجيهاته بحضور كافة الجلسات واللجان لطرح رؤية الدولة المصرية في كافة بنود المؤتمر الدولي ،وأكدوا في عرضهم ومشاركتهم على أهمية الانتقال إلى الأخضر مستشهدين بقمة المناخ التى انعقدت في شرم الشيخ ،وأهمية تنفيذ توصياتها ،كما أكدوا على أهمية ملف التلمذة الصناعية،وما تقوم به الدولة المصرية ،ودور "الوزارة" في التعاون مع الشركاء الاجتماعيين لتطوير التعليم الفني والصناعي وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل،كما تطرقوا إلى النقاش بشأن الإجراءات والدور الذي يجب أن تلعبه منظمة العمل الدولية لحماية العمال حول العالم ،من خلال إجراءات وتدابير مستشهدين في تصريحات لهم بالتجربة المصرية الرائدة في برامج الحماية والرعاية الإجتماعية كما قدموا للوزير تقارير بشأن مناقشة ملفات حول الأوضاع المالية للمنظمة ،وبعض القضايا الخاصة بالمساواة بين الجنسين .

وبحسب بيان لوزارة العمل، أيضا شارك فريق العمل في إجتماع لجنة الصياغة العربية، بمنظمة العمل العربية،لصياغة ملاحظات المجموعة العربية على ملحق تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية الخاص بالآثار السلبية للاحتلال الإسرائيلي على العمال وأصحاب الأعمال في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى،وما تؤكدة المجموعة العربية المشاركة في المؤتمر الدولي على ما جاء في تقرير المدير العام للعمل الدولية من أنه ليس "هناك من سبيل إلى إقامة سلام عالمي ودائم إلا إذا بني على أساس من العدالة الاجتماعية".

ويضم وفد وزارة العمل المشارك في " لجان المؤتمر الدولي":"أمال عبد الموجود رئيس قطاع العلاقات الخارجية،والمستشار إيهاب عبد العاطي المستشار القانونى للوزير، ومنال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير ،وهلال مامون مدير عام المنظمات والاتفاقات،وأحمد معروف مدير عام العلاقات العامة، وأمنية عبد الحميد مساعد فنى بمكتب الوزير ،ودينا محمود باحث بإدارة المنظمات والاتفاقيات،و ريم فيصل باحث بإدارة المنظمات والاتفاقيات".

وكان الوزير حسن شحاتة قد شارك على مدار الثلاثة أيام الماضية في إجتماع المجموعة العربية التنسيقية ،وكذلك في الجلسة الإفتتاحية لهذا المؤتمر الدولي الذي يُشارك فيه أكثر من خمسة آلاف شخصية حول العالم من مندوبي العمال وأصحاب العمل والحكومات من الدول الأعضاء في منظمة العمل البالغ عددها 187 دولة..وتبحث أعمال المؤتمر مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك: الانتقال العادل نحو اقتصادات مستدامة وشاملة، وجودة التلمذة الصناعية وحماية العمال..ومناقشة تقرير المدير العام بشأن سُبل النهوض بالعدالة الإجتماعية حول العالم ،وأيضا تقرير الأوضاع في الأراضي العربية المحتلة ،وتحديات عالم العمل العالمي ..وسوف يُلقي الوزير شحاتة كلمة مصر اليوم الأربعاء لعرض ملفات العمل في "الجمهورية الجديدة" التي يُرسي قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،وسيلتقى"الوزير" بعدد من قيادات منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة ،وسيشارك في "قمة العمل" التي يحضره بعض رؤساء العالم.