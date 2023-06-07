شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تكشف عن وصول عدد الواعظات المعينات إلى 500 واعظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الأوقاف أنه تم اعتماد (91) واعظة جديدة هذا العام، ليبلغ إجمالي عدد الواعظات المعينات والمعتمدات (500) واعظة.

كما كشفت الوزارة عن الدورات التدريبية التي حصلن عليها خلال عام 2022 - 2023م وذلك على النحو الآتى:

- حصول 280 واعظة على دورة التوعية السكانية وقضايا الأسرة.

- حصول 59 واعظة على دورة التميز الدعوي.

- حصول 39 واعظة على دورة الاستراتيجية وتحديات الأمن القومي بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية العليا.

- حصول 19 واعظة على الدورة المتكاملة بأكاديمية الأوقاف الدولية.

القوافل والندوات التي شاركن بها

- مشاركة الواعظات في مبادرة "نبي الهدى" والتي عقدت في 100 مسجد.

- مشاركة الواعظات في 26 قافلة دعوية لحي الأسمرات ومدينة حلوان بالقاهرة ، وشبين الكوم وتلا بالمنوفية ، ومدينة أسوان بأسوان ، والزقازيق بالشرقية.

- مشاركة الواعظات في 19 قافلة دعوية ضمن مبادرة "الدين يسر" بمدينة الأمل وحلوان بالقاهرة ومدينة بنها بالقليوبية.

- مشاركة الواعظات في 9 قوافل دعوية ضمن مبادرة "حق الوطن" بمحافظات الجيزة والغربية وبني سويف والدقهلية.

- مشاركة الواعظات في 3 قوافل دعوية خلال شهر ربيع الأول بمناسبة المولد النبوي بمحافظات المنوفية والمنيا والإسكندرية.

- مشاركة الواعظات بقافلتين دعويتين ضمن مبادرة "مفاتح الخير" بمحافظتي سوهاج والأقصر.

- إقامة 20 ندوة دعوية بمحافظات القاهرة والجيزة والدقهلية والغربية ضمن مبادرة "مفاتح الخير".

أنشطة الواعظات في مجال الدعوة وخدمة القرآن الكريم

- مشاركتهن في البرنامج التثقيفي والصيفي للأطفال في ( 181 ) مسجدًا.

- مشاركتهن في الدروس المنهجية للواعظات في 89 مسجدًا.

- مشاركتهن في مجالس الإفتاء للواعظات في 27 مسجدًا.

- إقامة ملتقى الفكر الإسلامي للواعظات لأول مرة بـ(19) مسجدًا منها مسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) بالقاهرة عقب صلاة الظهر ، حيث أقيم به الملتقى الرئيسي لهن.

- إقامة درس الواعظات بجميع المساجد طوال شهر رمضان، ودروس النشء والسيدات على مدار العام.

- إقامة المقارئ القرآنية للسيدات في عدد 35 مقرأة على مستوى الجمهورية، فضلا عن المقارئ المخصصة للواعظات.

أنشطة الواعظات المشتركة مع الراهبات:

- تم تنفيذ 4 ندوات تثقيفية لواعظات الأوقاف بالتعاون بين المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر ، وصندوق الأمم المتحدة للسكان بالقاهرة عن "الشراكة مع علماء الدين من أجل تحقيق رؤية مصر في التنمية المستدامة 2030م" والتدريب على كتابي (التربية السكانية ، وتنظيم الأسرة وآراء أئمة الفقه المعاصرين) من 26 يونيه - 29 يونيو 2022م .

- مشاركة عدد من الواعظات بالورشة الثالثة من برنامج (هي) للحوار -أحد برامج مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين اتباع الديانات والثقافات "كايسيد"- في الفترة من (12 إلى 18 نوفمبر) بلشبونة - البرتغال.

- في إطار التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف والمجلس القومي للمرأة ، وقصد بناء وعي سليم في مختلف القضايا الوطنية والمجتمعية نظم المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة معسكرًا للقائدات الدينيات من 3 مايو إلى 6مايو 2023م بالعين السخنة ،ضم نخبة متميزة من واعظات الأوقاف وواعظات الأزهر وخادمات ومكرَّسات الكنيسة؛ للتوعية بقضايا الصحة النفسية وإدارة حالات العنف المبني على النوع الاجتماعي .

- تم تنفيذ حملة " بلدي امانة " بمشاركة الواعظات بداية من 20/5/2023م حتى 24/5/2023م بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.