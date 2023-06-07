شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: انتهاء المرحلة الثانية من حماية وتطوير خليج مدينة مرسى مطروح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى تقريراً من المهندس أحمد رشاد رئيس هيئة حماية الشواطئ ، يستعرض موقف أعمال حماية الشواطئ بمحافظة مطروح .

قال سويلم أنه تم نهو تنفيذ مشروع "حماية وتطوير خليج مدينة مرسي مطروح" (المرحلة الثانية) تحت إشراف الإدارة العامة للتنفيذ والصيانة بالساحل الشمالى الغربى بمطروح التابعة للهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ .

وأوضح أن مشروع حماية خليج مرسي مطروح - بمرحلتيه الأولي والثانية - يهدف لحماية وتطوير الشاطئ الجنوبي لخليج مدينة مرسي مطروح بطول حوالي 1400 متر بعد تعرضه خلال الأعوام السابقة لعوامل النحر الشديد بسبب شدة الأمواج والتغيرات المناخية والتي تسببت في فقدان المنطقة الشاطئية و تعرض بعض مناطق الكورنيش والإستثمارات الواقعة خلفه للخطر ، كما يهدف لإضافة بعد تنموي جديد يكمن فى استغلال المساحات أعلي الرؤوس بما يحقق توفير فرص عمل لأهالي المنطقة .

أوضح أن المشروع عبارة عن إنشاء رأس حجرية بطول حوالي 115 متر ، تشمل بلاطات خرسانية بمساحة حوالي 750 متر مربع ، ويأتي هذا المشروع إستكمالاً للمرحلة الأولى من المشروع والتي تم خلالها إنشاء 5 رؤوس بحرية بأطوال 70 متر ومسافات بينية 200 متر تقريباً .

وأضاف سويلم أن الوزارة تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات لحماية سواحل محافظة مطروح والتي كان لها أثر كبير في حماية شواطئ مدينة مرسى مطروح ومنطقة الأبيض غرب المدينة من تأثيرات التغيرات المناخية ، والمساهمة في تنمية المدينة سياحياً من خلال تطوير شواطئها، موضحاً أنه بالإضافة لمشروع حماية شاطئ خليج مطروح فإنه قد تم نهو المرحلة الأولى من مشروع حماية شاطيء الأبيض لحماية واجهة ساحلية بطول 1500 متر من النحر من خلال تنفيذ عدد خمسة رؤوس بحرية بأطوال متدرجة من 55 - 70 متر ومسافات بينية 300 متر، ويجرى حالياً تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع لحماية واجهة ساحلية بطول 4000 متر من النحر بإنشاء 20 رأس حجرية عمودية على خط الشاطئ على مسافات بينية تتراوح من 200 - 400 متر .

جدير بالذكر، أن الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ تقوم بتنفيذ المشروعات اللازمة لحماية المناطق الساحلية على سواحل البحرين المتوسط والأحمر من مشاكل النحر، وحماية المنشآت والإستثمارات بالمدن الساحلية والأراضي الزراعية والمنشآت الصناعية والمواقع الأثرية بالمناطق الساحلية وكذا حماية المناطق المنخفضة وحمايتها من التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر، وتقدر أطوال أعمال الحماية المنفذة على البحرين الأحمر والمتوسط بحوالى 144 كيلومتر .