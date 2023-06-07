شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك. -الطماطم بـ 6.5 جنيه ‏‎‏‎‏‎-البطاطس بـ 8.5 جنيها ‏-البصل الأبيض 14.5 جنيه . ‏‎‏‎‏‎-‏‎البصل الأحمر ب 14.5جنيه . ‏‎‏‎‏‎-الكوسة 14جنيها ‏‎‏‎‏‎-الجزر 12جنيها. ‏‎‏‎‏‎-الخيار بـ 11.5جنيه . الباذنجان الرومى بـ6 جنيهات. -الفلفل الرومى بـ12 جنيهاً. ‏‎‏‎‏‎-الباذنجان الأبيض بـ 8.5 جنيه. -بامية 30 جنيها. ‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ 8.5 جنيه. . ‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎-الفلفل البلدى بـ 6 جنيهات ‏‎‏‎‏‎-الفلفل الألوان بـ 15 جنيها . ‏‎‏‎‏-الليمون بـ 15جنيه. ‏‎‏‏‎‏‎‏-تفاح أحمر إيطالى بـ30 جنيها. ‏‎‏-الجوافة بـ 21 جنيه . -الموز البلدى 15 جنيها.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز