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جامعة حلوان الأهلية تكشف 7 مجالات بسوق العمل لخريجى هندسة النظم الذكية

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القاهرة - سامية سيد - كشفت جامعة حلوان الأهلية عن تفاصيل مجالات سوق العمل لخريجى برنامج هندسة النظم الذكية أحد برامج جامعة حلوان الأهلية والتى تتمثل فى :- 

1- منظومة الاتصالات السلكية واللاسلكية. 

2- منظومة التحكم في الطاقة والكهرباء والمياه وأنظمة الري. 

3- منظومة المراقبة والتحكم الخاصة بالمباني والمدن الذكية والعمليات الصناعية.

4- أنظمة الروبوتات وبرمجتها.

5- منظومة الشبكات الكهربية الذكية.

6- منظومة التحول الرقمي وتأمين البيانات والشبكات.

7- منظومة الخدمات الصحية والتعليمية والنقل الذكية وشبكات المركبات الطائرات ومراقبة حركة الطيران والملاحة والرصد البيئي.

 

 وبدأت الدراسة بجامعة حلوان الأهلية فى العام الدراسي 2022/ 2023 فى ثلاث كليات جديدة، وهى:

- كلية الهندسة، وتضم برنامجى(هندسة الأنظمة الذكية، العمارة والتصميم البيئي).

- كلية الفنون والفنون التطبيقية، وتضم برنامجى (التصميم الداخلي البيئي، الرسوم المُتحركة والمؤثرات البصرية).

- كلية الإنسانيات والتجارة وإدارة الأعمال، وتضم برنامج (معلوماتية الأعمال والتحول الرقمي).

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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