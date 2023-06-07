شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان الأهلية تكشف 7 مجالات بسوق العمل لخريجى هندسة النظم الذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت جامعة حلوان الأهلية عن تفاصيل مجالات سوق العمل لخريجى برنامج هندسة النظم الذكية أحد برامج جامعة حلوان الأهلية والتى تتمثل فى :- 1- منظومة الاتصالات السلكية واللاسلكية. 2- منظومة التحكم في الطاقة والكهرباء والمياه وأنظمة الري. 3- منظومة المراقبة والتحكم الخاصة بالمباني والمدن الذكية والعمليات الصناعية. 4- أنظمة الروبوتات وبرمجتها. 5- منظومة الشبكات الكهربية الذكية. 6- منظومة التحول الرقمي وتأمين البيانات والشبكات. 7- منظومة الخدمات الصحية والتعليمية والنقل الذكية وشبكات المركبات الطائرات ومراقبة حركة الطيران والملاحة والرصد البيئي. وبدأت الدراسة بجامعة حلوان الأهلية فى العام الدراسي 2022/ 2023 فى ثلاث كليات جديدة، وهى: - كلية الهندسة، وتضم برنامجى(هندسة الأنظمة الذكية، العمارة والتصميم البيئي). - كلية الفنون والفنون التطبيقية، وتضم برنامجى (التصميم الداخلي البيئي، الرسوم المُتحركة والمؤثرات البصرية). - كلية الإنسانيات والتجارة وإدارة الأعمال، وتضم برنامج (معلوماتية الأعمال والتحول الرقمي).

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