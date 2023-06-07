شكرا لقرائتكم خبر عن استكمالا لأسبوع الاستثمار البيئي.. وزيرة البيئة تبدأ جولتها بمحافظات الصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجهت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد اليوم لزيارة 4 محافظات فى صعيد مصر لعرض مزيد من النماذج الناجحة فى الاقتصاد الدائرى وتحفيز الاستثمار البيئى، استكمالاً لفعاليات أسبوع دعم الاستثمار البيئي تحت رعاية رئيس الوزراء، ضمن الاحتفال بيوم البيئة العالمي 2023.

واستقبلها اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، لتبدأ زيارتها بتفقد مشروع تطوير منظومة معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي لشركة أسيوط لتكرير البترول، في إطار جولتها بعدد من محافظات الصعيد، عقب انتهاء تفقدها موقع ابو رواش لإنشاء أول محطة لتحويل المخلفات إلى طاقة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن المشروع يعد نموذج لتطبيق فكر الاقتصاد الدوار وتحقيق الاستثمار البيئي، وأيضا كنموذج تطبيقي لاستراتيجية الاقتصاد الحيوي التى تم التشاور حولها أمس ضمن فعاليات يوم البيئة، وذلك بجذب مزيد من الاستثمارات في الاقتصاد القائم على أساس حيوي من خلال تحقيق الاستغلال الأمثل للصرف الصحي المعالج بعد معالجته ووقف صرفه على المسطحات المائية، في زراعة ما يقرب من 100 فدان من نبات الجوجوبا ذي المردود الاقتصادي العالي، حيث ينتج الفدان الواحد منه 700كيلو جرام بذور، يستخلص منها 280 لتر من زيت الجوجوبا، ويتم بيع البذور ب 100 ألف جنيه والزيوت بحوالي 280 ألف جنيه سنويا، وذلك من خلال تنفيذ مزراع للجوجوبا على 4 مراحل بدأت منذ 2016، بتكلفة أكثر من 500 ألف جنيه، وكذلك المساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية، ويطلق الفدان الواحد ما يعادل 150 طن اكسجين سنويا، بالاضافة إلى امتصاص 22 طن من ثاني اكسيد الكربون.

وقد تفقدت الوزيرة المحطة وزارت مزارع الجوجوبا، كما استمعت لعرض حول المشروعات البيئية الأخرى التي تنفذها الشركة، والتي انتهت من تركيب أنظمة الرصد الذاتي على مداخن الغلايات والافران و ربطها على الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الغازية بجهاز شئون البيئة.

ولفتت وزيرة البيئة إلى تنفيذ عدد من المشروعات البيئة فى قطاع البترول بالتنسيق بين وزارتي البترول والبيئة من خلال اللجنة العليا لتيسير الإجراءات وتقديم الدعم الفني وخاصة مشروعات معالجة مياه الصرف الصناعي، وتسعى جهود وزارة البيئة إلى دمج البعد البيئي في قطاعات التنمية وخلق شراكات تقوم على مبدأ المنفعة المتبادلة مع قطاعات كان معتاد عليها فى الماضي أنها ملوثة للبيئة، لدعمها في تحقيق التوافق البيئي والخروج بمنتج مصري ذي قيمة تنافسية، ساعد بشكل كبير على تمهيد الطريق وتهيئة المناخ الداعم لدخول عهد الاستثمار البيئي الذي يقوم على الاستثمار في البشر وخلق شراكات مع مختلف أصحاب المصلحة.

وكانت وزيرة البيئة قد ناقشت مع محافظ أسيوط أثناء استقباله لها بالمطار، التعاون في مجال التشجير تحت مظلة تنفيذ المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، وسبل إشراك القطاع الخاص فيها، حيث تقوم وزارة البيئة من خلال فروعها الإقليمية بجمع طلبات المحافظات بعدد الأشجار المطلوب ضمن مساهمتها في المبادرة.