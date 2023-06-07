شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: ارتفاع بدرجات الحرارة ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة أقصى الغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس حار نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد الحرارة على جنوب البلاد.

وتابعت هيئة الأرصاد: كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء ،️تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى الغرب تؤدى إلى تدهور فى مستوى الرؤية الأفقية على مناطق من الصحراء الغربية.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنه من المتوقع اليوم سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تكون رعدية أحيانا على مناطق من الصحراء الغربيه ومدينتى حلايب وشلاتين، والفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفه مساء على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى .

ويشهد اليوم الأربعاء ، ارتفاعا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء ، ليسود طقس معتدل فى الصباح الباكر، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب الصعيد ، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء .

ويتوقع أن يشهد اليوم نشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى الغرب تؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية على مناطق من الصحراء الغربية ، مع وجود فرص ضعيفة لأمطار خفيفة مساء على القاهرة الكبرى والوجه البحرى على فترات متقطعة ومناطق متفرقة ، وأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية تكون رعدية أحيانا على مناطق من الصحراء الغربية ، وأمطار خفيفة رعدية أحيانا على حلايب وشلاتين .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء : القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 29 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 31 درجة .

وانتهى فصل الشتاء الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26، وبدأ فصل الربيع قبل دقائق من نهاية يوم الإثنين 20 مارس ، وطوله: 92 يوم و 17 ساعة و 13 دقيقة.

وبعد الاعتدال الربيعي تستمر حركة الشمس الظاهرية في الاتجاه نحو شمال خط الاستواء تدريجياً ويواصل ميل أشعة الشمس في الزيادة فيزداد طول النهار تدريجياً وينقص طول الليل، في حين يحدث العكس في نصف الكرة الجنوبي حتى تصبح أشعة الشمس عمودية تماماً على مدار السرطان (23.5) درجة شمالاً حول يوم 21 من شهر يونية (الانقلاب الصيفي) فيحدث الصيف في نصف الكرة الشمالي، ويحدث الشتاء في نصف الكرة الجنوبي، وتصبح أحوال الكرة الأرضية خلال الانقلاب الصيفي.

ولتفسير سبب حدوث الفصول الأربعة، يأتى نتيجة وجود الشمس فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، فهذا المدار يعرف بدائرة البروج، ونتيجة دوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة وبالترتيب تكون الشتاء ثم الربيع ثم الصيف ثم الخريف".