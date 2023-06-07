شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة والرمال اليوم.. وتحذير شديد من طقس الغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه بداية من اليوم، سيبدأ تغيرا في الحالة الجوية عن الأيام الماضية، حيث تبدأ كتل هوائية صحراوية تؤثر علينا ويكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة ونشاط رياح مثير للرمال والأتربة والعظمى على القاهرة الكبرى تصل إلى 35 درجة مئوية.

وأضافت غانم في مداخلة هاتفية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي وهالة الحملاوي: "سنشعر بالأجواء الحارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية وشديدة الحرارة في المناطق الجنوبية وشمال وجنوب الصعيد في فترات النهار".

وتابعت: "في فترات الليل سترتفع درجات الحرارة والصغرى ستكون 25 درجة مئوية، وسيكون نشاط الرياح المثير للرمال والأتربة اليوم في أقصى الغرب بمطروح وسلوم وسيوة وقد يؤدي إلى انخفاض وتدهور الرؤية الأفقية في الصحراء الغربية، وفي الغد سيتقدم المنخفض الجوي إلى المناطق الداخلية وسيكون غدا الخميس ذروة الحالة الجوية ويؤثر علينا بأتربة ورمال مثارة في أغلب المحافظات الشمالية وسرعات الرياح تتجاوز 45 كم على الساعة وستنخفض وتتدهور الرؤية الأفقية في معظم المحافظات الشمالية وبخاصة على الطرق الصحراوية والسريعة والأماكن المكشوفة وستكون الشدة أقل مما حدث في المرة الماضية".