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هيئة الدواء تحذر من استخدام ​المضاد الحيوى لعلاج نزلات البرد والحساسية

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القاهرة - سامية سيد - قالت هيئة الدواء المصرية أنه من الأخطاء الشائعة استخدام المضادات الحيوية في علاج نزلات البرد والحساسية.

 

وقدمت هيئة الدواء المصرية مجموعة من النصائح لتقوية الجهاز المناعي، والوقاية من نزلات البرد تضمنت : ​

 

_ ممارسة يوميًا​

_الامتناع عن التدخين​

_ تناول الأكل الصحي "خاصة الخضار والفاكهة الطازجة"​

_ النوم لساعات كافية​

_شرب الماء بشكل مستمر​

_التهوية السليمة للمنزل في فصل الشتاء.​​

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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