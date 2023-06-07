شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تحذر من استخدام المضاد الحيوى لعلاج نزلات البرد والحساسية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قالت هيئة الدواء المصرية أنه من الأخطاء الشائعة استخدام المضادات الحيوية في علاج نزلات البرد والحساسية.
وقدمت هيئة الدواء المصرية مجموعة من النصائح لتقوية الجهاز المناعي، والوقاية من نزلات البرد تضمنت :
_ ممارسة الرياضة يوميًا
_الامتناع عن التدخين
_ تناول الأكل الصحي "خاصة الخضار والفاكهة الطازجة"
_ النوم لساعات كافية
_شرب الماء بشكل مستمر
_التهوية السليمة للمنزل في فصل الشتاء.
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