شكرا لقرائتكم خبر عن بدء اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل اجتماع الحكومة الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ، لمتابعة ملفات الوزراء المختلفة.

شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع عقود بيع الطاقة الكهربائية المُنتجة من المحطات التابعة لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، إلى شركات الاتصالات الأربع العاملة في مصر، لتحويل الأماكن التابعة لتلك الشركات للعمل بالطاقة النظيفة.