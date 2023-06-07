شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف نصائح هامة للحفاظ على سلامة العيون أثناء الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وتضمنت بحسب بيان وزارة الصحة النصائح :- -غسل الوجه واليدين بالماء البارد استخدام النظارات الشمسية وضع قطرات مرطبة للعين وأخرى مضادة للحساسية (بعد استشارة الطبيب) الابتعاد عن استعمال أدوات الغير الابتعاد عن استخدام العدسات اللاصقة في حالة الشعور بأي أعراض مرضية حيث يمكن استشارة البعثة الطبية

نصائح هامة للحفاظ على سلامة العيون أثناء الحج

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