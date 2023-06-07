شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يصدّق على قانونين بالترخيص لوزير البترول بالتعاقد مع شركات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي قانون رقم 5 لسنة 2023 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية للبترول وشركة برينكو سيناء للبترول إنك وشركة برينكو شمال شمال سيناء للزيت ليمتد. كما صدق الرئيس السيسي علي قانون رقم 3 لسنة 2023 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية للبترول وشركة أيوك برودكشن بى.في لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 212 لسنة 2014 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقةجنوب غرب مليحة بالصحراء الغربية. نشر القانونان فى الجريدة الرسمية.

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