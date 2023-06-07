شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بنسبة نجاح 80.67% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2023، اليوم الأربعاء، بنسبة نجاح بلغت 80.67 %من إجمالى عدد الطلاب والطالبات المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظة لهذا العام.

وأوضحت المحافظة، فى بيان لها، أنه جاء ذلك بحضور سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، وسعيد ندا وكيل المديرية، ومنال الصادق رئيس لجنة تقدير الدرجات للشهادة الإعدادية.

وكان قد أدى طلاب وطالبات القليوبية امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام بإجمالى 102816 طالبا وطالبة، موزعين على 443 لجنة امتحانية، منهم عدد 431 لجنة لعدد 102057 طالبا وطالبة لشهادة الإعدادية العامة وعدد لجنة لـ6 طلاب مكفوفين، و5 لجان لـ43 طالبا من الصم وضعاف السمع، و6 لجان للشهادة الإعدادية المهنية بواقع 711 طالبا وطالبة، وذلك على مستوى 12 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن محافظة القليوبية.