شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات دورتى أئمة لبنان وخطباء ليبيا بمنظمة خريجى الأزهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار الفعاليات التعليمية والحراك الثقافى للمنظمة العالمية لخريجى الأزهر بالتعاون مع أكاديمية الأزهر العالمية للتدريب، افتتحت اليوم الدورة التدريبية الثانية لأئمة وعلماء لبنان، والتى يشارك فيها أربعون متدربا عن طريق الفيديو كونفرانس.

حضر افتتاح الدورة الدكتور محمد المحرصاوى وأسامة ياسين - نائبا رئيس مجلس إدارة المنظمة، والدكتور حسن الصغير- رئيس اكاديمية الأزهر للتدريب، والدكتور عبدالدايم نصير- الأمين العام للمنظمة.

قال دكتور المحرصاوى إن الدورة تأتى تلبية لرغبات أئمة العالم الاسلامى لينهلوا العلم الصحيح من علماء الأزهر العدول، وهذه الدورة تأتى أيضا تتويجا لنجاح الدورة الأولى التى لاقت نجاحا من الدارسين اللبنانين خاصة تفاعلهم مع القضايا العصرية المطروحة.

أكد دكتور حسن الصغيرعلى وجوب تكاتف الجميع من أجل القضاء على الفكر المتطرف وهذا لا يتحقق إلا بالدراسة الواعية والتفنيد العلمى الصحيح باستخدام الحجج والبراهين العلمية الصحيحة وإن ما ستتلقوه من محاضرات ستجدون فيها العلاج اللازم لكل هذه القضايا كما وجه الشكر لفضيلة الإمام الأكبر والقائمين على المنظمة لأنهم يعملون على نجاح مثل هذه الدورات.

من ناحية أخرى افتتحت اليوم الدورة الـ20 لعدد 22 إماما وخطيبا من دولة ليبيا الشقيقة بالحضور المباشر بمقر المنظمة، وتعمل هذه الدورات على صقل مواهب الأئمة والخطباء، وتناقش أهم الاشكليات الفكرية التى أثيرت على الساحة الإسلامية فى الآونة الأخيرة.ش